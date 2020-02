Oriana Sabatini no estará en el Bailando: Hoppe y Prada dieron los motivos

Este año, el programa arrancan en el mes de abril y ya comienzan a cerrar negociaciones. Los productores revelaron por qué la cantante no estará en la pista.

“Con Oriana nos reunimos y fue una buena reunión, pero está con compromisos afuera. Ella lo estaba pensando, pero creo que no va a estar”, dijo el Chato Prada en Los Ángeles de la Mañana refiriéndose a la incorporación de Oriana Sabatini en el certamen.

La vida de Oriana Sabatini es muy agitada desde que vive entre Argentina e Italia por la relación que mantiene con el futbolista Pablo Dybala.

Ariana Sabatini cuando había sido consultada sobre su participación en el Bailando, señaló: “Me da pánico, siempre me dio miedo la exposición que te da el Bailando, porque aparte siento que la gente busca y espera divertirse en la previa y yo no soy muy divertida que digamos”

Sin embargo, Fede Hoppe contó que hubo una razón mucho más importante de por qué no formaría parte del show: “Este es el caso de las figuras que les dan ganas de estar en el programa, pero después tienen temores, que cuando los traspasan se encuentran felices en el programa. Dicen ‘menos mal que me animé’. Como fue el caso de Karina La Princesita y después hizo un Bailando extraordinario. Y Oriana nos encantaría, pero tiene temor a la critica“.

En ese sentido, Oriana había señalado: “Me da pánico, siempre me dio miedo la exposición que te da el Bailando, porque aparte siento que la gente busca y espera divertirse en la previa y yo no soy muy divertida que digamos – risas – . Te puedo entretener con un show, con la música y lo que se hacer, pero no con un chiste ni con un monólogo, porque soy un queso básicamente“.

El Chato agregó para finalizar: “Hay un poco de todo, pero en este caso, jugaban los compromisos que tenía”.

La entrada Oriana Sabatini no participará del Bailando 2020: Fede Hoppe y el Chato Prada revelaron los motivos se publicó primero en GENTE.