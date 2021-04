Orly Terranova sobre la muerte del “Wey” Zapata: “Hacer motocross con una mano no es normal”

La muerte del piloto sanjuanino Alberto "Wey" Zapata durante una competencia en San Agustín, en la provincia de Córdoba, conmocionó al mundo del deporte motor en general y a todo San Juan, como se pudo advertir en los cientos de mensajes de dolor que se multiplicaron en las redes sociales. Asimismo hubo opiniones de deportistas como el caso de Orly Terranova, reconocido piloto de rally, quien escribió un duro mensaje.

"Que fea noticia. Cada vez que alguien me preguntaba o comentaba del caso de este chico yo dije 'alguien le tiene que avisar que pare, que cuide su vida, si más preciado activo. Su entorno no lo hizo, se lo motivaba para que sea ejemplo. Terminó siendo un pésimo ejemplo", escribió en su cuenta de Instagram.

"La vida golpea, a veces muy fuerte y hay que saber cuándo algunas cosas se acaban. Hacer motocross con una mano no es normal, ya de por sí es muy difícil hacerlo bien con dos. Por eso dije: 'Esto termina mal'. Los ejemplos este chico podría haberlos dado de muchísimas otras maneras, pero nunca haciendo algo tan peligroso", agregó el mendocino.

"Llamo a los entornos de gente que tiene este tipo de accidentes que generan un fuerte impacto a ser una herramienta de contención y a ayudar a canalizar esfuerzos por cosas más normales. QEPD", finalizó Terranova.

Tras la repercusión de su mensaje, el piloto realizó otro posteo en el que aseguró estar "tranquilo de decir lo que pienso". "Ya casi paso un día, cientos de comentarios y un debate con opiniones distintas. (También algún que otro ataque, de aquellos que casi no saben interpretar un texto). Gracias a todos los que escribieron por privado. Los invito a expresar lo que piensan en público, sin miedo. Hoy estoy más convencido de aquellos que hemos transitado casi una vida de carreras debemos dar nuestro punto de vista aún cuando no es políticamente correcto, sobre todo que estas cosas no vuelvan a suceder", cerró el debate.