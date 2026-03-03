El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, recorrió este martes los avances de la obra de renovación integral en la Quebrada de Zonda, uno de los espacios naturales y turísticos más emblemáticos de la provincia.

Durante la visita, el mandatario constató que ya fueron finalizados los trabajos de estructura metálica para la cubierta y la colocación del panel térmico en la planta alta de la cantina, además de la estructura metálica correspondiente a las pérgolas. Estas intervenciones forman parte de la puesta en valor del sector gastronómico y de servicios.

Publicidad

En los sectores 3 y 4, el veredín de hormigón armado llaneado se encuentra concluido, mientras continúan en ejecución las tareas de estampado y la colocación de baldosas podotáctiles. En el área de la cantina avanzan los accesos con rampas, barandas y señalización táctil, reforzando las condiciones de accesibilidad e inclusión.

También fue completada la colocación del revestimiento de chapa trapezoidal C27 pintada en la cantina, mientras que los trabajos continúan en los núcleos sanitarios. A su vez, ya fueron instalados los carteles exteriores y los tótems informativos en todos los sectores de la obra, aportando señalización moderna y ordenamiento del espacio.

Publicidad

Entre las tareas actualmente en ejecución se destacan la instalación de corrientes fuertes, luminarias en circulaciones, colocación de mangueras para el sistema de riego, pintura de carpinterías y revestimientos, además de trabajos de parquización. Asimismo, se finalizaron los asadores, mesas, bancos y dispensarios de agua en todos los sectores, quedando pendientes únicamente algunas bachas de lavado.

En paralelo, el Gobierno tramita la primera alteración al contrato de obra, vinculada al cambio de modelos de bancos y a la ejecución de caminos de hormigón hacia los sectores 1 y 2, trabajos que ya se encuentran en marcha. Además, se incorporarán dos grandes núcleos de juegos, ampliando la propuesta recreativa del parque.

Publicidad

Esta modificación —sin contemplar la instalación de los juegos— representa un incremento del 21% respecto de la obra base y una ampliación del plazo contractual de 60 días. De este modo, la fecha estimada de finalización fue trasladada al 28 de abril de 2026.

El proyecto se enmarca en el plan de renovación integral del parque, con el objetivo de consolidar la Quebrada de Zonda como un espacio recreativo y turístico moderno, accesible y seguro tanto para los sanjuaninos como para los visitantes.

Con esta intervención, el Ejecutivo busca revalorizar uno de los principales atractivos naturales del Gran San Juan, apostando a infraestructura de calidad, accesibilidad universal y servicios acordes a la creciente demanda turística.