A más de un año de la desaparición del niño Loan Peña en Corrientes, sus padres, María Noguera y José Peña, arremetieron contra el abogado Fernando Burlando, quien los representó al inicio de la causa, y expresaron públicamente su arrepentimiento por haberlo contratado, acusándolo de priorizar la exposición mediática sobre progresos en la investigación.

En declaraciones a medios, María afirmó: “Nos arrepentimos de haberlo contratado”, mientras que José añadió que Burlando habría “perdido el tiempo” con “mucho show en la tele” y sin resultados concretos en la búsqueda de su hijo, que lleva más de un año sin ser hallado.

Los padres destacaron que tras el alejamiento de Burlando de la causa, y con el nuevo abogado Alejandro Vecchi, las cosas “se mueven más”, aunque advirtieron que la falta de apariciones y pistas concretas sigue siendo motivo de angustia para la familia.

El episodio se produce luego de una audiencia preliminar al juicio por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan, en la que los jueces decidieron tomar más tiempo para definir la fecha de inicio del juicio, en medio de una investigación que mantiene a varios imputados bajo prisión preventiva.

Burlando había dejado de representar a la familia en 2024, tras diferencias internas sobre la estrategia legal y el manejo del caso, lo que ya había generado polémica pública y cruces entre las partes implicadas.

Los padres de Loan reiteraron su apelación a la justicia y a la sociedad para que no se pierdan de vista las líneas investigativas y se logre dar con el paradero del niño, manteniendo viva la esperanza de encontrar respuestas sobre su destino.