El presidente Javier Milei se prepara para un nueva visita a Estados Unidos, donde tendrá una cumbre con Donald Trump y una agenda de promoción económica en Nueva York, confirmaron fuentes oficiales y medios nacionales este martes.

Según el cronograma, la gira de Milei incluirá un encuentro con el exmandatario estadounidense (hoy líder político influyente dentro del partido Republicano) en Miami, en el marco de una reunión de jefes de Estado latinoamericanos alineados con la agenda de Trump.

Tras esa cumbre, el jefe de Estado argentino se trasladará a Nueva York, donde buscará fortalecer vínculos con inversores y presentar oportunidades de negocios para el país, con énfasis en atraer capitales y proyectos productivos que impulsen la economía local.

El viaje se produce en un contexto en el que el Gobierno nacional ha resaltado la alianza estratégica con Estados Unidos como eje de su política exterior, en paralelo a un discurso que busca consolidar respaldo político y económico para la Argentina en el exterior.

La agenda, que ya se gestiona con la Casa Blanca y círculos empresariales estadounidenses, apunta también a proyectar la imagen del país en los centros financieros globales y sembrar confianza en mercados que, según la Casa Rosada, todavía perciben riesgos pese a los avances macroeconómicos.

Este viaje se suma a otros realizados por Milei a Estados Unidos desde que asumió la presidencia, en los cuales ha enfatizado la afinidad política con líderes conservadores y buscado consolidar la presencia argentina en reuniones multilaterales y bilateralismos estratégicos.