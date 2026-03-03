La Asamblea de Expertos de Irán (el organismo constitucional habilitado para elegir al líder supremo) designó hoy a Mojtaba Khamenei, hijo del recientemente fallecido ayatolá Ali Jamenei, como el nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán, indicaron fuentes citadas por medios internacionales.

El nombramiento se produjo en un contexto de extrema tensión política y militar luego de la muerte del anterior líder supremo, que fue confirmado por Irán tras una serie de ataques que desataron un conflicto regional. La decisión del cuerpo clerical viene acompañada, según analistas, de una fuerte influencia de la Guardia Revolucionaria Islámica, cuya presión interna habría sido clave para la elección de Mojtaba como sucesor.

Mojtaba se encontraba en el centro de las especulaciones desde que la figura de su padre dejó un vacío de poder en Teherán y varios candidatos surgieron como posibles sucesores. Aunque tradicionalmente la sucesión religiosa no sigue un modelo hereditario, su elección representa un salto inédito en la historia política de la República Islámica.

La noticia también confirma que, según informaciones oficiales del país, Mojtaba se encuentra en buena salud y activo en asuntos de Estado, tras sobrevivir a los recientes ataques que terminaron con la vida de varios altos mandos y de parte de su familia.

Con esta decisión, Irán inicia formalmente una nueva etapa de liderazgo en un contexto de desafíos internos y presiones internacionales, además de mantener vigorosos enfrentamientos con potencias extranjeras implicadas en los recientes atentados contra su antiguo líder supremo.