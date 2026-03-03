El presidente estadounidense Donald Trump anunció este martes que su administración cortará todo comercio con España, citando la negativa del Gobierno de Madrid a permitir que las fuerzas armadas de Estados Unidos utilicen bases militares españolas, como las de Rota y Morón, para operaciones vinculadas a ataques contra Irán. Trump calificó a España de “aliado terrible” y sostuvo que “no quiere tener nada que ver con” el país europeo.

Trump hizo estas declaraciones durante un encuentro con el canciller alemán Friedrich Merz en la Casa Blanca, donde expresó su frustración por la postura de España y acusó a Madrid de ser poco cooperativo con las prioridades de seguridad de Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

El origen del choque se remonta a la decisión del Gobierno español, liderado por Pedro Sánchez, de negar el permiso para que aviones estadounidenses utilizaran bases nacionales en operaciones que no están cubiertas por la Carta de las Naciones Unidas, especialmente en el marco de la ofensiva contra Irán. Madrid argumenta que los acuerdos de cooperación de defensa solo permiten operaciones acordadas y se ciñen al derecho internacional, postura respaldada por el ministro de Exteriores español.

Trump también criticó a España por no aumentar su gasto en defensa al nivel exigido por su administración (mencionando que fue uno de los pocos aliados que no aceptó incrementar sus aportes en la OTAN) y defendió su derecho a imponer medidas económicas para forzar un cambio de actitud.

La respuesta de Madrid y de la Unión Europea advirtió que cualquier modificación de las relaciones comerciales con Estados Unidos tendría que respetar los acuerdos vigentes entre la UE y Washington, y que España cumplía sus compromisos dentro de los marcos multilaterales existentes.

El anuncio de Trump intensifica una crisis diplomática que complica aún más la relación bilateral justo en medio de un conflicto internacional en Oriente Medio, poniendo en riesgo intercambios económicos y cooperación entre Estados Unidos y sus aliados europeos tradicionales.