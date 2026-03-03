El ministro de Economía, Luis Caputo, abordó este martes la persistencia del elevado riesgo país argentino, diciendo que el índice sigue sin bajar porque los mercados continúan incorporando un componente político que él definió como “riesgo kuka” (un término que en su discurso vincula a temores sobre el contexto político y no tanto a la situación económica actual).

Caputo sostuvo ante empresarios en Córdoba que, en su visión, ese riesgo político ya se extinguió y que “para mí es cero”, aunque reconoció que en la práctica los mercados todavía lo ven presente, lo que impide una compresión más marcada del indicador.

El funcionario explicó que, aunque los fundamentos económicos deberían llevar a una menor percepción de riesgo (mencionando logros en acuerdos internacionales, estabilidad fiscal y medidas económicas recientes), factores políticos e incertidumbre electoral todavía pesan en las decisiones de los inversores globales.

El ministro también ratificó el rumbo económico del Gobierno: sostuvo que se mantendrá el ancla fiscal, que no habrá cambios profundos en el esquema de bandas cambiarias y que seguirán avanzando con la reducción de impuestos conforme se consolide el superávit fiscal.

Caputo aprovechó la exposición para asegurar además que sectores opositores como el kirchnerismo perderán relevancia política de cara a 2027, lo que, según él, debería contribuir a reducir ese componente de incertidumbre que hoy él identifica como “riesgo kuka”.

Analistas financieros coinciden en que, pese a la mejora de algunos indicadores internos, el riesgo país sigue alto debido a la percepción de inversión sobre la volatilidad política y la falta de claridad en el acceso a crédito externo, manteniendo al país por encima de los promedios regionales en este indicador.

En síntesis, la explicación oficial apunta a que no es la macroeconomía la que frena la baja del riesgo país, sino un factor político incorporado en las valoraciones de los mercados internacionales, algo que Caputo asegura no poder “pelear directamente” pero que, según él, se resolverá con el tiempo si persisten las señales de estabilidad.