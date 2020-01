Osecac aseguró que aguardarán indicaciones médicas para el traslado de la niña electrodependiente

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles (Osecac) aseguró hoy que por el caso de Nicole, la niña de siete años electrodependiente cuya madre denunció que la prestadora de salud no le brinda un avión sanitario para regresar a Chubut, aguardarán indicaciones médicas tras la intervención programada para comenzar con el protocolo sanitario para su traslado.



Voceros de Osecac dijeron a Télam que Nicole será intervenida “entre la tarde de hoy y mañana” para el recambio del respirador por uno definitivo.



Luego, según Osecac, “se requiere un día o dos días de internación en el Sanatorio de Alta Complejidad Sagrado Corazón”, donde la niña es actualmente atendida.



E indicaron que tras la intervención, se esperará la decisión de los médicos para comenzar con el protocolo de traslado hacia Chubut, su provincia natal.



“La niña no está en riesgo de vida. Los médicos deben decidir si va a ser trasladada por una línea área comercial o por un vuelo sanitario”, señalaron.



En caso de ser por una línea aérea comercial, la menor estará acompañada en todo momento por un profesional, dijeron desde la obra social.



“Es un caso muy sentido para nosotros. Desde que está diagnosticada, hace siete años, no se le niega el traslado; se acondicionó su casa y el cuarto del hotel del sindicado donde vive en Buenos Aires. No hubo desidia”, expresaron fuentes de Osecac.



Por último, afirmaron que ante un nuevo requerimiento de salud, “se tomarán todos los recaudos médicos en el traslado y en su casa”.



Por su parte, el ministro de Salud de Chubut, Pablo Puratich, aseguró hoy a Télam que tiene conocimiento del caso y que está en contacto con las autoridades de la obra social.



“Para poder trasladarla se necesita la autorización de Osecac. Si (la obra social) firma la denegación del traslado, se hace cargo la provincia. Los aviones están dispuestos para pacientes sin obra social. Aeronáutica tiene ese protocolo para estos casos”, indicó.



Nicole es una niña de siete años, electrodependiente, que se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires y tiene el alta médica hace tres años, pero no pudo regresar a su lugar de origen, Rawson (Chubut) porque su obra social no pone a disposición un avión sanitario para el traslado, denunció su madre.



La niña nació con déficit congénito de proteína de surfactante por falta de neumonocitos tipo II.