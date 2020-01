Otermín: Buenos Aires "necesita una democracia intensa" que aborde los problemas "de fondo"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 4 horas

El presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Federico Otermín, aseguró hoy que la provincia necesita tener una "democracia intensa", que "toque los problemas de fondo", y que la Legislatura debe "hablar el lenguaje de la gente" y favorecer la reactivación de la "rueda de la economía real" porque, si no, pueden incubarse "estallidos", como ocurrió en Chile.



Además, en una entrevista con la agencia Télam, Otermín cuestionó a Cambiemos y opinó que "ejerce la oposición de la misma forma en que gobernó: con irresponsabilidad e insensibilidad para los que más necesitan" y con "privilegios" para un sector "concentrado y poderoso, en detrimento de la mayoría".



"No hay mucha ciencia en esto: se trata de generar marcos de referencia que impulsen el desarrollo de todos y no de una minoría como venía sucediendo. Está claro que hacer esto te expone, porque tocás intereses. Pero bueno: o tenemos una democracia intensa, que toca los problemas de fondo, o incubamos un estallido. Es lo que pasó en Chile, por ejemplo", apuntó.



Otermín se comprometió a propiciar que Diputados sea una "Cámara abierta, con diálogo y, sobre todo, que esté cerca de las prioridades de los y las bonaerenses" porque "muchas veces hay una sensación de que lo legislativo es un ente abstracto que transita en su propia dimensión".



En la entrevista, el legislador expuso que las prioridades para el año legislativo serán "gestionar las herramientas para atender cada una de estas áreas con una perspectiva de inclusión y desarrollo, comenzando por lo más urgente: el hambre, la pobreza, el desempleo".



"Mi expectativa es que en la Cámara de Diputados se discutan los problemas reales de la gente. Y que podamos lograr buenas leyes para la educación, para la salud y para la seguridad", añadió.



Otermín además se refirió al debate en torno a la Ley Impositiva sancionada la semana pasada y consideró que "Cambiemos ejerce la oposición de la misma forma que gobernaron: con irresponsabilidad e insensibilidad para los que más necesitan; privilegian a un sector concentrado y poderoso, en detrimento de la inmensa mayoría".



"La Ley Impositiva se discute todos los años y siempre en función de la inflación del último período, que en este caso fue del 55 por ciento, la más alta desde 1991. La diferencia es que esta vez planteamos una actualización segmentada y progresiva, contemplando que hay quienes tienen margen para pagar un poquito más, y de esta manera tenderle una mano a los que más lo necesitan", evaluó.



Juzgó que si bien el oficialismo siempre estuvo "abierto al diálogo para llegar a un consenso, todas las reformas que introdujo la oposición fueron en la dirección contraria".



"Es importante que haya salido la Ley porque es una herramienta clave para gestionar, pero la realidad es que el resultado final constituye una quita real de recursos a la provincia para salud, seguridad, educación e infraestructura", subrayó.



Con todo, Otermín dijo que la oposición "siempre va a encontrar" en el Frente de Todos "una predisposición a debatir y lograr consensos que sean beneficiosos para la mayoría de los y las bonaerenses" y entendió que "el diálogo y el respeto son fundamentales".



Sostuvo que "calidad de vida, consumo interno y trabajo son indisociables" y que "la Legislatura debe propiciar leyes que favorezcan su reactivación".



"Abordar estas cuestiones tiene un impacto concreto en la calidad de vida de muchísima gente, pero también es indispensable para comenzar a poner en marcha la rueda de la economía real", analizó.



La semana pasada, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, logró tener la ley impositiva, luego que fuera aprobada por la Legislatura en medio de arduas negociaciones con la oposición y modificaciones de seis artículos del proyecto original, y de una frustrada sesión anterior, el 26 de diciembre, que no pudo concretarse por falta de quorum.



Otermín manifestó que "la mirada del gobernador Axel Kicillof es profundamente inclusiva" y definió al mandatario como "un dirigente muy formado, que no sólo sabe interpretar las cuestiones económicas sino que lo hace desde una perspectiva social".



Sobre su rol como titular de la Cámara baja dijo que "es un honor y un orgullo que me haya confiado esta responsabilidad" y contó que el mandatario le pidió "hablar el lenguaje de la gente, propiciar debates y leyes acordes a las prioridades que tiene la provincia, en concordancia con los ejes" que planteó el presidente Alberto Fernández.