Otra dolorosa derrota de San Martín, perdió ante Deportivo Morón

En el regreso a la actividad oficial después del parate en el fútbol argentino por el confinamiento, San Martín se trajo una nueva derrota, en este caso desde Buenos Aires donde perdió ante Deportivo Morón por 1 a 0 en el encuentro correspondiente a la fecha 11 de la Primera Nacional.

En un primer tiempo muy aburrido, donde los dos equipos sintieron demasiado el parate de las tres semanas sin jugar, casi que no patearon al arco, por lo que los arqueros, tanto Cozzani en San Martín como Mansilla en Morón, fueron meros espectadores.

Pero en la única clara de la primera parte, a los 12 minutos apareció Gastón González para decretar el primer tanto del partido con el cual el "Gallito" empezó ganando el pleito ante un equipo de Paulo Ferrari que se lo notaba sin ideas, sin profundidad, lo cual preocupaba mucho al entrenador.

En lo que quedó del primer tiempo no hubo situaciones claras, salvo algunas aproximaciones del dueño de casa, mientras que por el lado de San Martín un acercamiento con un remate que se fue desviado de Jonás Aguirre. En esa primera mitad, San Martín perdió a un hombre importante en defensa como Gastón Hernández por una lesión.

En el complemento, ambos equipos intentaron cambiar un poco su forma de juego, sobre todo por el lado del equipo sanjuanino que se lo notó más profundo, empezó a mover más la pelota y a hacerse los espacios para llevar algo de peligro al arco del equipo bonaerense.

Ferrari sacó al capitán Pelaitay y metió a Maxi González, quien le dio otro tipo de movilidad al equipo, mejoró Ezequiel Rescaldani y Matías Giménez, quienes se movían con más vértigo en el ataque y, eso hizo que primero Rescaldani y luego Gimánez tuvieron un par de oportunidades que no supieron aprovechar.

El que no tuvo una buena tarde en el Verdinegro fue Pablo Ruíz, quien debía ser la manija del equipo, pero se lo notó con movimientos muy lentos y no hacía jugar a su equipo. Algo similar con Gonzalo Berterame, que acostumbra a desbordar por la punta derecha, pero estaba muy contenido y casi que no pasó al ataque. Ambos fueron reemplazados.

Cuando se jugaba el primer minuto del tiempo de descuento, la jugada más clara en favor del equipo sanjuanino, Francisco Álvarez tomó la lanza, tocó con Rescaldani que jugó la pared con Álvarez y cuando éste se prestaba a definir, el defensor de Morón lo cruzó y lo bajó, era un claro penal que el árbitro Lucas Comesaña no cobró increíblemente.

De esta manera, San Martín se trajo una nueva derrota, la segunda consecutiva ya que venía de caer como local ante Güemes de Santiago del Estero. Esto hace que el Verdinegro quede bastante relegado en la Zona B y lejos de los cuatro que por el momento están clasificando. De todas maneras falta mucho camino por transitar y no puede seguir perdiendo más puntos. El próximo jueves a las 15.00, tendrá que recibir a Ferro Carril Oeste.