Otra muy buena labor de Campazzo en el octavo triunfo seguido del Real Madrid

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El cordobés Facundo Campazzo diseñó esta tarde una muy buena labor para la octava victoria seguida del Real Madrid, que superó por 93 a 77 al Olympiakos de Grecia, en partido por la fecha 13 de la Euroliga de básquetbol.



El base titular del seleccionado argentino subcampeón del mundo en China 2019 estableció una planilla con 15 puntos (2-5 en dobles, 3-6 en triples, 2-2 en libres), 6 asistencias y un rebote en los 21 minutos que permaneció en cancha en el recinto que anteriormente fue conocido como el Palacio de los Deportes de la capital española.



El ex jugador de Peñarol de Mar del Plata venía de concretar una actuación de ensueño en el éxito ante Valencia (111-99), al otorgar 17 asistencias en el cotejo.



Por su lado, el alero santiagueño Gabriel Deck (ex San Lorenzo) consiguió 2 tantos (1-5 en dobles), 3 rebotes y un pase gol en 19m. para el elenco ‘merengue’, que ahora reúne un registro 10-3 para la campaña.



Mientras que el escolta bonaerense Nicolás Laprovíttola (ex Lanús) no sumó unidades (0-3 en dobles, 0-2 en triples), aunque sí repartió 4 asistencias en 19m.



El máximo encestador del equipo que dirige el DT Pablo Laso resultó el armador francés Fabien Causeur, con 18 puntos y 2 pases gol.



En tanto, el base marplatense Luca Vildoza (ex Quilmes de Mar del Plata) aportó 5 unidades (1-4 en dobles, 1-4 en triples), 4 asistencias, un rebote y un robo en casi 25 minutos para Baskonia, equipo vasco que se impuso como visitante a Estrella Roja, de Serbia, por 72-64



El alero Patricio Garino, también oriundo de Mar del Plata, no estará disponible para lo que resta de la temporada, a causa de una rotura ligamentaria en su rodilla derecha.



El máximo anotador del Baskonia resultó el base canadiense Nik Stauskas, con 22 puntos.



Otros resultados: Khimki (Rusia) 104-Alba Berlín (Alemania) 87; Fenerbahce (Turquía) 73-Anadolu (Turquía) 81; Maccabi Tel Aviv (Israel) 90-CSKA Moscú (Rusia) 80



Mañana jugará Olimpia Milano, de Italia, con el concurso del ala pivote Luis Scola, que será visitante del Asvel Villeurbanne, de Francia.



Además, Barcelona, con la participación del alero cordobés Leandro Bolmaro, enfrentará como local al Panathinaikos griego.