¿Otra película? Lo que dijo Conor McGregor sobre su incursión en el cine

Conor McGregor, el famoso luchador de UFC, ha revelado en una reciente entrevista que podría tener algunos arrepentimientos en su carrera fuera de la jaula. A pesar de su éxito como campeón simultáneo de dos divisiones en la historia de la compañía, admitió que pudo haber causado molestias al mostrar interés en proyectos cinematográficos y luego rechazar los roles ofrecidos.

Durante su ascenso al estrellato, McGregor se convirtió en un objetivo para Hollywood, recibiendo propuestas de varios directores y actores. Sin embargo, optó por no comprometerse con ningún proyecto hasta que recientemente firmó para protagonizar el reinicio de "Road House", que se estrenará el 21 de marzo. Por esto, mostró su lado más positivo por ser actor.

En una entrevista con Total Film, Conor reflexionó sobre su pasado y reconoció que pudo haber dejado a algunas personas desilusionadas al rechazar roles en películas. "Había rechazado algunos buenos papeles durante mi ascenso", admitió. "He tenido directores realmente talentosos que hacían películas de primer nivel y que vinieron a buscarme, pero siempre los rechazaba", agregó.

McGregor, enfocado en lo que viene

McGregor mencionó específicamente su participación inicial en "xXx: The Return of Xander Cage" en 2016, donde abandonó el proyecto después de una derrota en UFC 196. Esto causó frustración en el director y el elenco, quienes habían planeado un papel específico para él. Claro, bajarse de los planes a último momento no cayó nada bien en las mencionadas personas.

A pesar de su incursión en la actuación, Conor McGregor enfatizó que su prioridad sigue siendo la lucha, pero disfrutó su papel en "Road House" como Knox, un asesino a sueldo. Aunque "The Notorious" no descarta futuras incursiones en el cine, por ahora sigue enfocado en su carrera como luchador. Por eso, mientras se espera por el estreno de la película, se entrena al máximo para su regreso a UFC.