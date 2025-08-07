El próximo domingo 17 de agosto a las 20, el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson será el escenario para recibir a “El Marito”, el personaje creado por el actor y docente rionegrino Mario Hernán Uribe, con su espectáculo “La Biyuya Continúa". Las entradas ya se encuentran disponibles en Hoffmann y en la plataforma www.entradaweb.com.ar.

Mario Uribe se hizo conocido durante la pandemia, cuando comenzó a publicar videos humorísticos en sus redes sociales. Allí nació “Petroka”, un personaje que representa con desparpajo y simpatía a un trabajador petrolero patagónico. Este retrato humorístico, que combina picardía, crítica social y lenguaje popular, se viralizó rápidamente y marcó el inicio de una etapa en la que Uribe pasó de las redes a los escenarios más importantes del país.

“La Biyuya Continúa” es una propuesta renovada, que combina stand up, música en vivo, interacción con el público y varios personajes, todos interpretados por Uribe. “El show es un espectáculo para toda la familia, pueden ir grandes y chicos”, explicó el artista. En escena aparecen distintos momentos de su vida, desde su infancia hasta su salto a la popularidad: “Paso por todo mi recorrido sobre la escuela primaria, secundaria, el bullying de aquella época, historias de familia”.

Uno de los momentos destacados del espectáculo está protagonizado por “El Profe”, un docente de música que convierte la sala en una clase interactiva. “La gente puede participar desde sus lugares, cantar, y bueno, hay algo muy divertido, un feedback que se produce siempre con el público”, señaló Uribe. La presentación culmina con la aparición estelar de Petroka, “El Embajador del Oro Negro”, un personaje tan fanfarrón como entrañable: “No se sabe si arribará en su helicóptero, Ram o zepelín, pero lo que sí está garantizado es que será una noche en familia a pura risa”.

El humor de Uribe no se limita al chiste simple: está arraigado en la experiencia cotidiana de quienes viven en el sur argentino, donde el clima, los precios y las distancias configuran una realidad muchas veces dura. “Hace poquito hice un video que se hizo muy viral pancho y gaseosa, 18 lucas en el Cerro Catedral y la verdad que es el día a día ese para nosotros”, comentó. Y agregó: “El Petroka no solo fanfarronea por su plata, sino que demuestra lo que sabe. Y creo que eso es parte también del gen argentino. Somos cancheros, te armamos un coche bomba con dos alambres y unos rulemanes y salimos a ganarnos el mundo”.

El camino recorrido por Uribe también tiene el valor simbólico de visibilizar voces del interior del país. “Nosotros estamos acostumbrados, al menos acá en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, a que los humoristas que viajan vienen de Córdoba, Rosario o Buenos Aires. Salir de acá es una bendición. De golpe llegar a calle Corrientes, recorrer el país y llegar a San Juan, es un sueño cumplido”.

“La Biyuya Continúa" llega a San Juan como parte de una gira que ha agotado funciones en distintos puntos del país. Quienes aún no lo hayan visto, pueden esperar “un espectáculo para toda la familia, con muchas risas, momentos musicales, un poco de música en vivo, juegos, algunos premios... Lo van a disfrutar grandes y chicos”, prometió Uribe.