Este jueves 7 de agosto, cientos de fieles se acercarán a la capilla de San Cayetano, ubicada en el barrio Parque Industrial en Chimbas, para agradecer, pedir trabajo o simplemente renovar su fe. En un contexto económico complejo, el día del patrono del pan y del trabajo adquiere una relevancia especial, cargada de emociones y esperanzas.

Juan José Nieto, párroco de la capilla San Cayetano, compartió con DIARIO HUARPE las expectativas para esta fecha: "Estamos en un momento laboral muy crítico de nuestro país y de nuestra provincia y queremos ser ese pulmón orante de nuestros hermanos, que respaldamos y apoyamos con nuestra oración".

El padre Juan José Nieto contó que los sanjuaninos acuden más a pedir que a agradecer. Foto: DIARIO HUARPE.

Desde hace varios días, los preparativos comenzaron en la parroquia con la novena en honor al santo patrono que contaba con una adoración al santísimo, el rezo del rosario y la misa.

"El sanjuanino es una persona como todas, somos en la necesidad muy pedigüeños y después nos olvidamos un poco de ser agradecidos, pero acá se ve gracias a Dios en la capilla que hay muchos sanjuaninos que vienen a visitarlo, a agradecerle, y a pedirle a San Cayetano por su trabajo", reflexionó Nieto.

Este año, las intenciones estarán especialmente dedicadas a dos grupos: las amas de casa y quienes están en riesgo de perder su empleo. "Queremos tener en las intenciones a las amas de casa que tienen un trabajo que muchas veces es invisibilizado, pero que son trabajos 24/7. La mamá está todo el día trabajando en la casa, por eso pedimos para que San Cayetano interceda y esa mamá descubra que Jesús también está ahí entre los pucheros, en medio del trabajo familiar".

"La segunda intención es por esos hermanos que están en peligro de perder su trabajo porque pertenecen a instituciones nacionales que están en peligro de ser cerradas. No es tirarse contra el gobierno, es estar a favor de los hermanos que quieren trabajar y ven este peligro", remarcó el sacerdote.

Nieto remarcó el valor simbólico y espiritual del trabajo, y llamó a reflexionar: "La vida te hace descubrir que si tenés trabajo primero es porque estás vivo y eso ya es un don de Dios, y segundo que sos inteligente y que tenés habilidades para desarrollar el trabajo que tenés, y estos son dones que Dios te regala. Cuando la ficha te cae, le decís: 'gracias, Señor por poder trabajar'".

En los días previos, se realizó la nove en honor a San Cayetano. Foto: DIARIO HUARPE.

La devoción a San Cayetano en San Juan se sostiene a lo largo de los años, y en contextos difíciles, se renueva con más fuerza. El 7 de agosto no solo se convierte en una jornada de oración, sino también en un acto colectivo de esperanza y lucha por la dignidad del trabajo.

Dato

Durante la jornada del jueves se celebrarán seis misas: a las 8, 10, 12, 14, 16 y 20 horas. La ceremonia central, a las 16, estará presidida por el obispo de la provincia.