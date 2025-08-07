En una nueva edición del bloque “Yo Cocino”, dentro del programa “Yo Te Invito” que conduce Ana Paula Zabala por la pantalla de HUARPE TV (19.2 de TDA y en vivo por Kick), la pastelera sanjuanina Cinthia Soria compartió una receta que se volvió tendencia: muffins de banana y chocolate. Ideales para cumpleaños, meriendas escolares o para aprovechar las bananas que quedaron olvidadas en la heladera, estos muffins son prácticos, económicos y muy sabrosos.

Para preparar estos muffins caseros de banana y chocolate vas a necesitar: tres bananas chicas o dos grandes bien maduras, dos huevos, 125 mililitros de aceite, 125 mililitros de leche, 200 gramos de azúcar, esencia de vainilla, 380 gramos de harina leudante, chips de chocolate y una pizca de sal.

Con estas cantidades, la receta rinde aproximadamente entre 12 y 15 muffins, aunque la cantidad final puede variar según el tamaño de los moldes que se utilicen. “Yo los hago en media hora, el domingo, y ya tengo para la merienda del lunes”, contó Soria mientras explicaba el paso a paso en el estudio.

El primer paso consiste en pisar bien las bananas con un tenedor hasta formar un puré. Si las frutas están muy maduras, se pueden agregar unas gotas de limón para evitar que se oxiden y se oscurezcan.

Luego se incorporan los huevos, el aceite, el azúcar, la leche y la esencia de vainilla. Se recomienda mezclar suavemente con movimientos envolventes, sin necesidad de batir demasiado.

A continuación, se suma la harina junto con una pizca de sal. Para quienes buscan una versión más saludable, se puede reemplazar por harina sin TACC, de almendras o de coco, aunque esto puede modificar levemente la textura del resultado final.

El último paso es agregar los chips de chocolate, dejando algunos para decorar por encima antes del horneado. Una vez lista la preparación, se reparte en moldes para muffins, llenando hasta tres cuartos de su capacidad para permitir que la mezcla leve correctamente.

Se hornea a 180 grados durante 40 minutos o hasta que los muffins estén dorados por fuera y, al pinchar con un palillo, este salga seco.

Como variantes, la cocinera recomendó sumar cacao amargo o nueces, e incluso reemplazar la banana por ingredientes como manzana y canela. También destacó que varios de los ingredientes pueden adaptarse para versiones más saludables, reemplazando el azúcar por edulcorantes o usando aceites vegetales alternativos.