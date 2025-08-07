Con un fuerte acento en la "identidad sanjuanina" y la defensa de los intereses provinciales, el oficialismo de San Juan lanzó su nuevo frente político denominado Por San Juan. El acto, que se llevó a cabo en la sede de Producción y Trabajo, no solo confirmó la estructura electoral con la que el gobernador Marcelo Orrego buscará afianzar su poder, sino que también despejó las dudas sobre posibles alianzas con La Libertad Avanza (LLA), una opción que fue tajantemente descartada.

Uno de los puntos centrales del anuncio fue la incorporación del Partido Bloquista, una fuerza histórica en la provincia que le otorga al nuevo espacio una base de militancia y un peso electoral considerable. Esta movida estratégica refuerza la estructura del oficialismo y le permite capitalizar la tradición de un partido que ha sido protagonista en la política local durante décadas.

En un discurso contundente, el gobernador Orrego dejó en claro la postura de su gestión frente al gobierno nacional. "Tenemos una buena relación con LLA e incluso lo acompañamos en muchas cosas, pero en ocasiones pensamos distinto y lo demostramos. En tiempos sensibles tenemos que defender los intereses de la provincia y justamente esto es lo que expresamos con este presente", afirmó. Además, Orrego aprovechó para diferenciarse del peronismo como oposición y recordó que el PJ no apoyó el RIGI. “No haber estado a favor del RIGI es contrario a los intereses de la provincia. Nosotros no somos así y por eso tenemos que pensar que primero está San Juan".

La mesa de presentación estuvo compuesta por un nutrido grupo de referentes políticos que simbolizan la diversidad y la amplitud del nuevo frente. La presencia de Rodolfo Colombo y Gustavo Usín, del partido Actuar, mostró la continuidad del apoyo de una fuerza que ha acompañado al orreguismo en diversas etapas. Gustavo Fernández, referente de Dignidad Ciudadana, también estuvo presente, sumando su respaldo y el de su espacio.

El armado también tuvo su representación con Enzo Cornejo, presidente del PRO en San Juan, y quien dijo que “en este frente no hay individualismo, sino que todos buscamos consolidar un gran frente, incorporando al bloquismo, entendiendo que el futuro de San Juan es esta visión”. También estuvo Alejandra Leonardo, representante de la Unión Cívica Radical (UCR), reafirmando la continuidad de la coalición a nivel provincial.

Entre las figuras más destacadas que acompañaron el lanzamiento se encontraban el vicegobernador Fabián Martín y la intendenta de la Capital, Susana Laciar. Martín expresó que “decidimos formar un frente bien provincial e invitamos a todos los espacios locales a que se sumen”

Con este lanzamiento, el oficialismo provincial no solo pone en marcha su maquinaria electoral de cara a las próximas elecciones, sino que también establece un claro marco ideológico y estratégico. El frente Por San Juan se presenta como una opción que defiende la autonomía provincial, se distancia del gobierno nacional en puntos clave y busca construir una base de poder sólida a través de la integración de fuerzas históricas como el Partido Bloquista.

Textuales

Marcelo Orrego / Gobernador de San Juan

“En tiempos sensibles tenemos que defender los intereses de la Provincia y justamente esto es lo que expresamos con este presente”.

Fabián Martín / Vicegobernador

“En estos días resolveremos los candidatos. Tenemos muchos dirigentes con los que podemos lograr el objetivo de ganar, que es tener más votos que los otros”.

Luis Rueda / Presidente del partido Bloquista

“Buscaremos que mayor cantidad de diputados salgan de este frente para que tengamos legisladores que gestionen cosas para San Juan”.

Enzo Cornejo / Presidente del PRO San Juan