¡Otra vez! La prensa de Francia lapidó a Lionel Messi

Luego del Mundial de Qatar 2022, Lionel Messi se reincorporó al París Saint-Germain y fue bombardeado por la prensa francesa. Eso, luego que el club de Stade Rennais arruinara la alegría del líder de la Ligue 1 tras un 1 a 0 en Roazhon Park. Si bien el delantero argentino jugó bien en los dos encuentros desde su regreso, para los medios galos fue un fracaso y no dudaron en hacerlo notar de forma inmediata, cuestionando la actuación del campeón.

Desde el diario L’Equipe comentaron lo siguiente: "No vimos la extravagancia del balón al pie que estamos acostumbrados a ver. El argentino intentó trabajar para su equipo llegando sobre todo a recuperar balones en sus treinta metros, antes de hundirse en un segundo tiempo". De esa forma, hicieron referencia en Lionel y su mejor intervención en el minuto 69, momento en que realizó un excelente pase desde atrás de mitad de cancha.

Por otro lado, Le Parissien detalló: "Transmisiones fallidas e influencia limitada. El reciente campeón del mundo sufrió como el año pasado dentro del Roazhon Park". Sin embargo, las palabras que más ruido hicieron en las últimas horas fueron del comunicador Daniel Rolo en RMC Sport: "Hizo media temporada buena porque se estaba preparando para el Mundial, estaba entrenando. Ahora, se acabó. Es titular porque Galtier, el gran revolucionario con Campos, lo deja en el campo".

No sólo Messi fue liquidado

Además de Lionel Messi, Neymar fue otro de los jugadores juzgados. El medio antes mencionado, L’Equipe, escribió: "Al igual que contra el Angers a mitad de semana, bajó mucho para buscar balones y con demasiada frecuencia trató de marcar la diferencia solo. Resultado: perdió pelotas en zonas delicadas y casi nunca provocó peligro en el área del Rennes. Preocupante rendimiento a poco menos de un mes de la Champions y de la ida de octavos ante el Bayern".

El portal Le Parissien comentó: "El brasileño tenía demasiados desperdicios para existir en este partido. Se vino abajo en varios duelos y nunca consiguió influir en el juego de su equipo. Casi siempre derrotado bajo presión". Luego, RMC Sport agregó: "¿Nos damos cuenta de que Neymar, en cuanto a contratación y salario, es el mayor fracaso de la historia del fútbol? No se me ocurre un fracaso más grande por lo que costó, es horrible. Que haya estado bien en dos partidos de Final 8 en 2020 no significa que te vaya a salvar la vida".