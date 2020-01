Pablo López: "Estamos en conversaciones constructivas con más de 75% de los acreedores"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ministro de Hacienda y Finanzas bonaerense, Pablo López, aseguró que la provincia lleva adelante "conversaciones constructivas con más del 75%" del universo de tenedores de los títulos que vencen el 26 de enero, con el objetivo de reprogramar el pago de la amortización al 1 de mayo próximo.



"Estamos hablando con la gran mayoría del universo de los tenedores de bonos que vencen el próximo 26 de enero, que son más del 75% y con ellos hay conversaciones constructivas", afirmó López durante una entrevista con Télam.



"Desde que asumimos -continuó- estamos trabajando en un proceso de diálogo con los bonistas, y por un lado el 7 de enero se realizó una primera convocatoria para los tenedores de este título específico, en donde queríamos escuchar e intercambiar ideas, porque la provincia necesitaba un alivio financiero de corto plazo".



Luego, prosiguió, el 14 de enero hicimos una propuesta formal para diferir el pago de capital hasta mayo.



La provincia de Buenos Aires realizó el pasado 14 de enero una convocatoria formal a los tenedores del bono BP21 -título que amortiza capital en unos 250 millones de dólares el próximo 26 de enero-, con la intención de posponer dicho pago hasta el próximo 1 de mayo.



El título provincial fue emitido en 2011, durante la administración de Daniel Scioli y bajo ley extranjera, lo que determina la necesidad de que el gobierno bonaerense cuente con el aval del 75% de los tenedores para no caer en default.



Desde el gobierno provincial subrayaron que la propuesta excluye los US$ 25 millones pautados para abonar en concepto de intereses, que serán depositados "en tiempo y forma".



Los acreedores tienen tiempo hasta el próximo miércoles 22 de enero, para contestar si aceptan o rechazan la propuesta del gobierno conducido por Axel Kicillof.



"En general el proceso de diálogo es constructivo donde se plantea la situación crítica de la provincia y las restricciones que tiene que afrontar; y seguiremos así, intentando alcanzar a la mayor cantidad de bonistas con la mayor comprensión los problemas", continuó López.



Precisó además que entre los tenedores del bono en cuestión, un título que fue lanzado en el 2011 y que -a diferencia de los emitidos hasta el 2001- cuenta con cláusulas de adhesión de mayorías para cambiar algunas cuestiones contractuales, "hay grandes fondos y pequeños, no todos piensan lo mismo ni tienen los mismos horizontes, pero a todos se los trata de la misma manera y el diálogo con todos es constructivo", puntualizó.



Durante el diálogo con Télam, López se refirió a las palabras del ex ministro de Economía Hernán Lacunza, a cargo de la cartera durante la mayor parte de la gestión de María Eugenia Vidal, quien había afirmado que la provincia tenía caja para pagar dicho vencimiento.



"Salir a decir que la provincia tiene recursos para pagar es, como mínimo, irresponsable", disparó López.



"La verdad, como lo dijimos desde el primer día en que asumimos, la situación de la caja de la provincia es compleja, y no tenemos capacidad de pago para afrontar el pago del vencimiento, independientemente de lo que digan", continuó.



López explicó que "la deuda creció mucho en los últimos cuatro años, desde los 9.300 millones de dólares a los 11.200 millones de dólares; se tomó mucha deuda en dólares y además la variación el tipo de cambio incrementó el peso de deuda en dólares, que hoy es más del 80% del total".



Al respecto, subrayó que "nuestro objetivo primordial es recuperar la sostenibilidad de la deuda, debido a que no sólo creció el peso de la deuda sino que la provincia está en una situación de emergencia bastante honda, porque creció fuertemente la pobreza, la desocupación; se destruyeron industrias y puestos de trabajo, y con la caja hay que hacer frente a esas necesidades también y esas demandas", concluyó el funcionario bonaerense.