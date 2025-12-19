Pablo Meglioli: “La solidaridad es una forma de devolver las oportunidades”

En el marco de la gran final del Sanjuanino Solidario 2025, Pablo Meglioli, director de la corredora de seguros Broker Andino, socio estratégico del certamen desde su creación, compartió su visión personal sobre el compromiso social y el origen de esta iniciativa que ya cumple nueve años consecutivos.

Para Meglioli, el concepto de solidaridad trasciende la esporádica acción caritativa para convertirse en un principio rector. “La solidaridad para mí es una forma de vida”, afirmó al comenzar la entrevista, delineando una filosofía basada en la reciprocidad y la gratitud. “Es una forma de devolver parte de todas las oportunidades que uno ha tenido, ¿por qué no compartirlas con los demás?”. Esta convicción es, según explicó, el motor que impulsa el apoyo constante de su empresa a iniciativas de impacto social. “Por eso estamos siempre apoyando los eventos que podamos”.

Origen compartido

Al ser consultado sobre la razón de la alianza con GRUPO HUARPE para crear y sostener este certamen, Meglioli recordó el momento germinal del proyecto. “La idea nació se la compartí a Diego )Fuentes, director de GRUPO HUARPE) y le gustó de hacer un evento anual para premiar a la gente solidaria de la provincia”, relató. La propuesta encontró un eco inmediato, dando vida a una colaboración que hoy celebra su novena edición. “Le gustó mucho y bueno, ahí nació y llevamos 9 años ya, así que agradecido poder hacerlo”, expresó con visible satisfacción.

Ante la observación del entrevistador de que nueve años anticipan un décimo aniversario, el directivo no dudó en proyectar un futuro de continuidad. “Ojalá. Sí, 10, 11 y más también”, respondió, confirmando el compromiso a largo plazo de Broker Andino con esta causa.

Corazón sanjuanino

La conversación derivó hacia una pregunta fundamental: ¿es fácil encontrar gente solidaria en San Juan? La respuesta de Meglioli fue rápida y cargada de admiración. “Sí, nos sorprende la cantidad de gente solidaria que hay”, confesó, destacando el fenómeno que año a año descubren a través de las postulaciones al certamen. Para él, el valor distintivo de estas personas radica en la pureza de su motivación. “Y la verdad que admiro ese corazón solidario de tanta gente que hacen todo desde el corazón. Eso es lo más bonito”.