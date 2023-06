Una veintena de padres se reunió este martes al mediodía en la puerta del Colegio San José para reclamar las malas condiciones del lugar. Todo empezó por una supuesta broma, que terminó con un adolescente desfigurado, lo que impulsó un reclamo mucho mayor.

"Fue lo que destapó un montón de problemas, los chicos vienen y la escuela no está en condiciones y ahora nos organizamos para reclamar", explicó una madre. La mujer se refiere al accidente que tuvo uno de los alumnos, que salió del establecimiento en su bicicleta, pero alguien le había desajustado la rueda, esto provocó que se cayera, terminó con cortes, moretones y escoriaciones en la cara, además de perder dos dientes.

Después de que al chico le sucedió esto, su madre pidió que le mostraran las grabaciones de las cámaras de seguridad. El sistema de vigilancia lo instalaron hace unos meses, después de que los padres vendieron números para poder pagar el costo. Pero a pesar de que era algo nuevo, desde la dirección del colegio les dijeron que no había registro porque estaban dañadas.

"Empezó con eso, hablamos y nos organizamos en un grupo, porque antes reclamábamos de uno en uno y no teníamos resultados", contó otra de las mujeres, que esperaban para ser recibidas. Por ese medio digital empezaron a circular los reclamos, que decidieron llevar todos juntos a las autoridades y para eso se reunieron, redactaron una nota, la firmaron y la presentaron.

"Los baños no tienen luz, no tienen tapas, están sucios pero porque ni siquiera pueden tirar la cadena, además de que no los limpian lo suficiente", reclamó una de las mujeres. Otra sumó que no tienen calefacción en invierno y cuando hacen calor toman clases en las galerías porque tampoco hay aire acondicionado.

Otro de los reclamos es que recientemente les aumentaron el valor de la cuota y que no ven esto reflejado. "Pagamos $7.500 si es al día y $8.500 después del 10, pero los chicos estudian en muy malas condiciones", aseguró una de ellas. Ante los reclamos, dijeron, las autoridades les dicen que no pueden mejorar el edifico porque hay "muchos padres morosos". "Pero nosotros tenemos todos la cuota al día", reclamó una de las mujeres.