Palazzo aseguró en España que la única forma de salir de la precarización es centrarse en la gente

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El secretario general de la Asociación Bancaria (AB)N y presidente de la UNI América Finanzas, Sergio Palazzo, aseguró hoy que la única forma de emerger de la precarización del empleo en el mundo es a partir de "un programa que se centre en las personas".



El dirigente sindical expuso en la 5° Conferencia Mundial de la UNI Finanzas, que se realizó durante dos jornadas en Torremolinos, Málaga, bajo el lema "Sindicatos fuertes hoy y mañana”, ocasión en la cual reivindicó dicha salida de la precarización, que en junio planteó la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su Conferencia de Ginebra.



"Es preciso invertir en la capacitación continua del trabajador durante toda su carrera y reconvertir la mano de obra a partir de la inversión en las instituciones laborales, en especial las gubernamentales, para que el personal no pierda derechos, y generar y mantener empleos decentes en el marco de una economía sustentable", dijo el dirigente.



Palazzo, también líder de la Corriente Federal de Trabajadores (CFT), sostuvo que se impone declarar "la atención humana en las empresas como servicio esencial y quitar la carga impositiva a quienes generan empleo", y se pronunció por "un salario universal y un piso de derechos que eviten en el mundo el dumping laboral".



El dirigente convocó a generar "un sistema de seguridad social y un retiro o jubilación digna con más regulaciones, educación financiera y universalización de esos servicios a partir de un diálogo social constante y responsable y políticas que eliminen la discriminación, en particular la de género", según señaló un documento de prensa.



Palazzo también se pronunció por la necesidad de terminar con "los contratos de hora cero, que no son de relación de dependencia sino de relación de disponibilidad", y sostuvo que es preciso disminuir "la jornada de trabajo", en el contexto de un encuentro que reunió a más de 450 dirigentes de la banca, los servicios y seguros de todo el mundo en España.



Los participantes debatieron y determinaron plantes de acción sobre digitalización, problemas laborales y el nuevo mundo del trabajo a fin de ofrecer respuestas sindicales.



Palazzo expuso en la tercera sesión del encuentro, denominada "Cambiar el mundo del trabajo", como presidente y moderador, ante referentes de 113 sindicatos de 63 países.



Para el dirigente, los cambios en el mundo laboral deben ser abordados desde "la digitalización, la robótica, la inteligencia artificial, las desregulaciones, el avance tecnológico y la política y, en los bancos, ello es la uberización del sistema financiero".



"El avance tecnológico será motivo de futuras pérdidas de empleos, al igual que la irrupción de las plataformas digitales como medios de pago y otorgadoras de créditos, lo que también implica riesgos. Para ello usan y utilizan las bases de datos apropiados sin autorización, para colocar a los usuarios productos financieros que deberían hacer los bancos. Tienen la complicidad de la falta de regulaciones de los Estados", puntualizó.