Palazzo aseguró que las Fintech expresan práctica desleal en relación con bancos que dan empleo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El titular de la Asociación Bancaria (AB), Sergio Palazzo, afirmó hoy que "la aparición de nuevos jugadores como las Fintech (Finance Technology), que no tienen costos de regulación y salariales en el sector", son "un tipo de práctica desleal" en relación "con las entidades financieras que ofrecen empleo a los trabajadores" de la actividad.



"Esa ausencia de regulaciones implica incluso la falta de controles sobre lavado de dinero y genera inseguridad informática", y "es una amenaza los sistemas de monedas virtuales que generan las Big Tech (Big Technology) al suplantar su emisión, una función indelegable del Estado. Otra amenaza es la externalización de servicios a países que ofrecen mano de obra barata por la precarización de derechos de los trabajadores", afirmó Palazzo.



Añadió que esos países suelen ser paraísos fiscales donde "no se paga impuestos" y rechazó el uso "de datos sin consentimiento de quienes tienen redes sociales, que aprovechan esas Big Tech".



El gremialista, líder de la Corriente Federal de Trabajadores (CFT), denunció en un comunicado "la falta de control de los organismos internacionales, que propician el avance tecnológico pero permiten el cierre de sucursales, lo que deja a vastos sectores sin estos servicios".



"La tecnología mejoró la productividad por trabajador en el sector, pero achicó puestos laborales y disminuyó costos por la externalización de servicios, mejorando así la rentabilidad empresaria", indicó.



Añadió que ello provocó "el crecimiento del número de afectados por enfermedades profesionales como estrés y depresión o enfermedades cardiovasculares", y rechazó "la sistemática actitud de ignorar los reclamos de los trabajadores en la negociación colectiva para analizar ese conjunto de temas".



"Cuando la política responde a los intereses de las corporaciones y no al bien común, los países y los trabajadores pasan a ser descartables. Es falso el discurso de la Responsabilidad Social Empresaria ¿Qué tipo de RSE tiene quien cesantea, precariza empleos, niega derechos, priva del principio de igualdad de las mujeres, usa datos propios y los de las redes para hostigar y perseguir?", inquirió.