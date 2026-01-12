Palermo se consagró campeón del Futsal Femenino de Primera A de la Liga Sanjuanina de Fútbol tras vencer con autoridad por 6 a 1 a Colón Junior en la gran final disputada en el estadio La Superiora. El conjunto de Las Cobras mostró contundencia y eficacia en los metros finales para quedarse con el título ante las Merengues.

Las Cobras levantaron el trofeo máximo en el futsal femenino.

Desde el inicio del encuentro, Palermo impuso su ritmo y fue letal cada vez que se acercó al arco rival. La precisión al momento de definir marcó la diferencia en un partido que, con el correr de los minutos, se inclinó claramente a favor del flamante campeón, que cerró una actuación sólida y celebró una consagración merecida.

Juventud Rivera se impuso ante La Gloria y levantó la copa en Reserva.

La jornada decisiva también tuvo su emoción en la final de Reserva, donde Juventud Rivera se quedó con el título tras imponerse a La Gloria por 5 a 4 en la definición por penales, luego de igualar 3 a 3 en el tiempo reglamentario. Fue un partido vibrante y parejo, que mantuvo la expectativa hasta el último remate desde los seis metros.

Con un gran marco de público en La Superiora, el futsal femenino sanjuanino vivió una noche de finales inolvidable, coronando a Palermo en Primera A y a Juventud Rivera en Reserva.