Palo, bocha y solidaridad: el hockey social que se coronó campeón en la cancha y también en la calle

El hockey sobre césped social es una alternativa para que las personas de bajos recursos puedan disfrutar del deporte y los niños y jóvenes salgan de las calles. En conjunto, aprenden las mañas del palo y la bocha y también valores como la solidaridad y el trabajo. San Juan tiene a los mejores equipos del país.

Este fin de semana se disputó en Paraná, Entre Ríos, los nacionales de hockey social femenino y masculino. San Juan se quedó con el oro en ambos. Por la gran cantidad de clubes que hay en la provincia, se dividieron en cuatro seleccionados: dos femeninos, Norte y Sur, y dos masculinos, también Norte y Sur.

Los dos del norte se coronaron campeones. Los varones le ganaron la final a Orán de Salta por 1 a 0. Las chicas hicieron lo propio por penales frente a Acción Social, de Mendoza y, además, la arquera recibió el premio a la mejor del torneo.

El objetivo de los jóvenes era dejar el hockey sanjuanino en lo más alto, “y lo logramos”, marcó con orgullo a DIARIO HUARPE Gabriel Monte, jugador de San Juan Norte. El deportista señaló que lo consiguieron “con mucho esfuerzo, sacrificio y trabajo en conjunto”. “El hockey social se creó para las personas de bajos recursos que no tenían la posibilidad de pagar una cuota en un club y en la Asociación. Buscamos ayudar a personas a salir de las calles y generar contención. Nos apoyamos entre todos, eso es lo que nuestros profesores nos enseñan”, explicó Leonel Castro, otro integrante del seleccionado ganador.

La mayoría no tiene buena posición económica y a veces hasta no tienen para pagar la mínima cuota que exigen los equipos de hockey social –los cuales pertenecen a cooperativas, asociaciones, ONG, barrios-. Por esto, no solo practican para jugar y ganar, sino que también dedican tiempo a aprender a cocinar para vender, poder solventar los gastos y “salir adelante”.

“Es gratificante cómo nos acompañamos. Nos da enseñanzas y más ganas de seguir creciendo de la mano del hockey social. El ambiente es muy hermoso, familiar y de trabajo conjunto”, expresó Gabriel. La arquera del conjunto femenino campeón, Abril Patil, coincidió con esta visión: “Tenemos una unión muy linda, pechamos para el mismo lado y compartimos las alegrías”.

A Abril no le hicieron un solo gol en todo el campeonato y la premiaron con una copa particular. Pero no considera que fue un logro individual. “La valla menos vencida no es mia, sino de las chicas también. Fue un trabajo en equipo y por eso estoy muy orgullosa de todas. Juntas ganamos los dos trofeos”, consideró la joven.