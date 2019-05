Pampita: “No estoy a favor del aborto, pero necesitamos la ley"

Carolina Pampita Ardohain dio su postura con respecto al tema de la despenalización del aborto. Esto sucedió luego de la presentación por octava vez ante el Congreso Nacional el proyecto que busca despenalizarlo en el país.

La conductora de "Pampita Online" se animó a hablar del tema luego de que pusieran en pantalla un informe que resumía la polémica de los pañuelos.

"Yo no estoy a favor del aborto por mi formación católica", dijo tajante la modelo, quien además aseguró que ese pensamiento se lo inculca a sus hijos porque en su casa se habla mucho del tema. "Si el día de mañana alguno deja embarazada a una novia, le voy a decir bienvenida a esta vida, es un milagro y entre todos la vamos a sacar adelante. Pero las condiciones de mi casa, no son las de toda la sociedad. Una cosa es lo que yo pienso, lo que yo inculco o el consejo que yo daría, y otro es como sociedad lo que me parece que estamos necesitando, porque es real que muchísimas mujeres en condiciones precarias pierden la vida haciéndose un aborto clandestino", sostuvo mientras hablaba directo a cámara.