Para Alfonsín, "la UCR tiene responsabilidad de Estado" y "no puede cerrarse a debatir"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El dirigente radical Ricardo Alfonsín le recordó hoy a sus correligionarios que "la UCR es una partido de responsabilidad de estado" y agregó que "en momentos de emergencia y por los argentinos, no se puede cerrar la posibilidad de debatir", al cuestionar la postura del interbloque Juntos por el Cambio de la Cámara de Diputados de no otorgar el quórum para el tratamiento en el recinto de la ley ómnibus de emergencia económica y social, enviada por el Ejecutivo al Congreso.



"La UCR es un partido de convicciones y también de responsabilidad de Estado. En momentos de emergencia, y por los argentinos, no se puede cerrar la posibilidad de debatir en el recinto. Seguramente el Gobierno, como vimos hoy, estará abierto a aceptar modificaciones superadoras", sostuvo ex el diputado en su cuenta de la red social Twitter.



Alfonsín se suma así a otras voces del radicalismo que salieron a cuestionar la intención del bloque opositor de frenar el inicio del debate del paquete de iniciativas con que el oficialismo plantea enfrentar la crisis, como la del titular del partido, Alfredo Cornejo, y las de los gobernadores, Gerardo Morales (Jujuy) y Rodolfo Suárez (Mendoza)



Tras los cuestionamientos de Cornejo y de los gobernadores radicales, Juntos por el Cambio anunció que otorgará el quórum para que asuman los nuevos diputados del Frente de Todos que reemplazan a quienes dejaron la Cámara para integrar distintos cargos del Ejecutivo.



En cambio, hasta el momento el interbloque que conduce el radical Mario Negri no daría quórum para debatir la ley de emergencia económica y social