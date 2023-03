El Ministerio de Trabajo citó, después de una presentación de los opositores, a los apoderados de la Lista Celeste y la Lista Verde de UDAP a comparecer ante su autoridad y brindar sus versiones. Luego de algunos días de la reunión, el organismo nacional envió un pedido: que una de las candidatas de la Lista Verde se presentara nuevamente, con el objetivo de comprobar si su firma es falsa o no. Se trata de Silvia Pelletier, quien fue secretaria adjunta de Luis Lucero y que ahora era aspirante a segunda vocal del sindicato y tercera vocal de Ctera.

El Tribunal Electoral de UDAP impugnó la Lista Verde por una serie de irregularidades: desde falta de avales hasta la no presentación de papeles necesarios para que algunas personas sean candidatos (como recibos de sueldo y hasta deudas con el sindicato). Si bien les dieron tiempo de corregir estas cuestiones, supuestamente el plazo no fue cumplido y decidieron no dejar participar a la oposición.

A pesar de que este fue uno de los motivos de la impugnación, hubo otra cuestión clave que fue una supuesta firma falsa por parte de una de las candidatas en uno de los expedientes. Según manifestó el tribunal, Pelletier firmó uno de los papeles en un momento en el cual no se encontraba en la provincia, por lo cual sacaron la conclusión de que era falsa. Además, lo habrían comprobado a través de una pericia caligráfica.

En este contexto, el Ministerio de Trabajo citó para este lunes a Pelletier, con el objetivo de comprobar si esta firma es falsa o no. Viajarán nuevamente los apoderados y la candidata a secretaria general, Patricia Quiroga.

“Yo ya comprobé que el día en el que firmé ese papel estaba acá, en San Juan. Mis firmas no son falsas, las hice yo”, explicó a DIARIO HUARPE Pelletier.

De este modo, Trabajo comprobará si este punto de la impugnación, la que plantea que la firma de Pelletier es falsa, es legítima o no. Mientras la reunión se llevará a cabo este lunes, se abre una posibilidad para la participación de la Lista Vede en las elecciones que se llevarán a cabo el 13 de abril.