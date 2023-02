Finalmente, UDAP San Juan tendrá solo una lista para las próximas elecciones, que se celebrarán el próximo 13 de abril. La Junta Electoral decidió en la noche de este martes oficializar la Lista Celeste-Sentir Docente, encabezada por el actual secretario general Luis Lucero, e impugnar la Lista Verde-Integración Docente, cuya candidata a secretaria general era Patricia Quiroga, vinculada a la gestión de las hermanas López.

Según plantea la resolución, la principal razón de la impugnación de la lista opositora tiene que ver con la cantidad insuficiente de avales presentados, además de que los candidatos estaban incompletos, porque algunos no presentaron ciertos papeles como recibos de sueldos y, además, adeudarían cuotas sindicales. Por su parte, los opositores habrían presentado firmas falsas.

Tal como sucedió en las elecciones del año 2019, UDAP tendrá una sola lista para jugar en los próximos comicios. En aquel momento se impugnó a Lista Naranja-Unidad Docente y, este año, la Junta Electoral hizo lo propio con la Lista Verde-Integración Docente.

Como pasó en ambos comicios, la única sobreviviente a la Junta Electoral es la histórica Lista Celeste-Sentir Docente, cuyo candidato a secretario general será el actual líder sindical Luis Lucero. En este marco, todo indica que el exsecretario adjunto de la gestión de Graciela López volverá a repetir mandato.

La Junta expresó que la impugnación de la Lista Verde-Integración Docente se basa principalmente en el incumplimiento en la presentación de avales. Como mínimo, para llevar candidatos a los comicios, debían presentar 150. En este sentido, el pasado 10 de febrero, cuando debieron comparecer los mismos, otorgaron 25 formularios de avales originales. Luego de un análisis, solo se validaron cuatro y, contrariamente, invalidaron 314 por haberse entregado por falta de tiempo.

Por otra parte, la Lista Celeste impugnó a la Verde porque, supuestamente, algunos de sus candidatos debían cuotas sindicales, algo que está prohibido por el estatuto para ser parte de una lista. Más allá de que luego la lista opositora presentó comprobantes de pagos de las personas acusadas, la Junta decidió rechazarlos, ya que se presentaron de forma extempórea al tiempo límite (el 10 de febrero).

Tras una ida y vuelta de acusaciones entre la Junta Electoral y los candidatos de Lista Verde, las autoridades resolvieron que hubo incumplimiento en la presentación de certificados afiliatorios de algunos de ellos.

Los encabezados por Lucero también impugnaron a los opositores por no presentar recibos de sueldos de diciembre del 2022, dijeron que no tienen la antigüedad requerida en la afiliación de UDAP y no cumplen con los años en la labor docente necesitados para ser candidato. Todo esto fue confirmado por la Junta Electoral.

Sin embargo, una de las denuncias más graves fue por la presentación de firmas falsas en los formularios. La Junta decidió poner un perito caligráfico para determinar esta acusación, que resolvió que 11 son verdaderas y dos son apócrifas, puntualmente las de Silvia Pelletier, primera vocal titular del Secretariado Ejecutivo de UDAP y de la Segunda Congresal Titular a La Ctera.

Cabe recalcar que Pelletier fue secretaria adjunta en los principios de la gestión de Lucero y renunció a meses de inicio del trabajo. En este marco, la candidata denunció a la Junta perseguimiento, discriminación y maltrato.

En resumen, la justificación de la invalidación a la Lista Verde por parte de la Junta está relacionada con la presentación solo de cuatro avales válidos, deuda de tres cuotas sindicales, la falta de certificados de afiliación y de antigüedad docente por alguno de los candidatos. Por lo tanto, ante la validación de la Lista Celeste, será la única que competirá el próximo 13 de abril.

Reacción de la oposición

La oposición, encabezada por la Lista Verde, se congregó en la puerta de la Junta Electoral y comenzó a manifestarse en la noche de este viernes por la impugnación de la misma. Según aseveraron, la pericia caligráfica fue pagada por UDAP. Conforme adelantaron, harán un nuevo llamado a elecciones.