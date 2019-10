Para el fiscal, el "dinero" fue el móvil del doble crimen del mago y su novia

El fiscal que investiga los homicidios del mago y su pareja en la localidad bonaerense de San Fernando aseguró hoy que el móvil del crimen fue el robo de "dinero" y la autopsia determinó que las muertes se registraron el jueves a las 23.30, por lo que se cree que las víctimas estuvieron cautivas más de 20 horas hasta que fueron asesinadas.



"El móvil primario fue dinero básicamente. El móvil secundario es verificar de dónde salió ese dinero, pero esa será una segunda fase de la investigación", dijo esta mañana a la prensa el fiscal Alejandro Musso, en la puerta de su fiscalía en San Fernando, en relación a la posibilidad de que la plata que presuntamente le robaron a las víctimas haya sido producto de la venta de drogas.



Si bien no quiso hacer comentarios sobre la relación que puede tener el doble asesinato de Leonardo Fernández (53) y Jéssica Alberti Cigola (24) con el narcotráfico, Musso confirmó que ayer en la casa del mago de Parque Patricios "se secuestró una cantidad relativamente importante de estupefacientes", en referencia a los 115 gramos de cocaína encontrados.



"Había elementos de corte y de pesaje. Estamos ante un plexo probatorio que indica que se estaba frente a una comercialización, no a gran escala, pero sí al menudeo", agregó.



Musso también señaló que las víctimas y los imputados se conocían y que la relación "tiene que ver con la noche y con algún tipo de fiestas vinculadas con el consumo".



Respecto a la posibilidad de que "Alex Ilusionista" -tal como se hacía llamar el mago-, y su pareja hayan sido torturados durante varias horas, el fiscal informó que por lo que sabe de las autopsias "no tenían a simple vista lesiones de esa característica", pero sí pudieron establecer como data de muerte las 23.30 del jueves.



"La data de la muerte es la noche del jueves. Podríamos decir que eventualmente esas personas han estado en el departamento más de 20 horas con vida", afirmó.



Es que una cámara de seguridad registró a las 0.47 del jueves la llegada de "Alex" y su pareja a la escena del crimen, el departamento de la calle 25 de Mayo al 1147 de San Fernando, donde unos minutos antes habían arribado en moto los hermanastros detenidos, Rubén Andrés Grasso (37) y Roberto Juan Alegre (41).



Fuentes judiciales confirmaron a Télam algunos detalles de la autopsia, como que ambas víctimas tenía "lesiones de defensa" y que a "Alex" lo mataron a golpes con un caño con un bulón en la punta que fue hallado sobre el colchón de la cama, al lado de la cuchilla ensangrentada con la que asesinaron de tres puñaladas en el cuello a Jéssica, una de las cuales le cortó la aorta y causó su muerte.



El forense también encontró en un bolsillo de Fernández una bocha de cocaína, según detallaron las fuentes.



Sobre la joven, Musso aclaró hoy que "no existe ningún indicador de que (la pareja del mago) haya actuado como entregadora", y explicó que si bien no eran novios, Alberti Cigola "convivía asiduamente" con Fernández en su casa de Parque Patricios.



Fuentes judiciales aseguraron a Télam que el primer detenido de la causa, Alexis Miguel Bonnet, arrestado dentro de la casa de Fernández por la Policía de la Ciudad la madrugada del viernes, fue quien admitió ante el juez de Capital Federal que junto a los hermanastros habían robado de una caja de seguridad "ciento cuarenta mil dólares".



El último detenido por el caso, Alegre, quien ayer fue apresado en la villa Luján de Quilmes luego de que un vecino lo reconoció por la foto que circuló por los medios y llamó al 911, se negó hoy a declarar al ser indagado por Musso y, por lo tanto, no repitió la frase sin valor judicial que ayer pronunció ante testigos: "Perdí, yo tuve que ver con el robo del mago".



Al igual que su hermanastro, quedó imputado por "doble homicidio doblemente calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y por criminis causa", delito que prevé prisión perpetua.



Musso explicó que por el momento tiene como presuntos autores materiales del doble homicidio "a los hermanastros" y que a los tres les va a imputar "un dominio funcional del hecho respecto del robo", aunque no descarta que a Bonnet lo acuse también por los asesinatos.



El juez Gustavo Pierretti, quien subroga el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 17 y actuó en el inicio de la investigación, cuando la madrugada del viernes detuvieron a Bonnet en la casa del mago, ya se declaró incompetente y le giró el expediente por el robo al fiscal Musso para que lo unifique con el del doble crimen.