Para Jozami, "el gobierno de Macri no fue en realidad amigo de las Fuerzas Armadas"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El director nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa, Eduardo Jozami, aseguró que su gestión en el área se basará en la recuperación de los principios de Memoria, Verdad y Justicia, y consideró que el gobierno de Mauricio Macri "no fue en realidad amigo de las Fuerzas Armadas".



"El macrismo no fue amigo de las Fuerzas Armadas. Más bien vino a interrumpir un largo consenso que habían trabajado con respecto los derechos humanos, que se aplicó a partir de 2003 y que ahora pretendemos retomar. Queremos volver a la línea de Memoria, Verdad y Justicia, principios que nunca se deberían haber abandonado", señaló Jozami en una entrevista con Télam.



Político, abogado, periodista, escritor y catedrático en la UBA y la UNTREF, Jozami tuvo una formación militar al cursar la educación secundaria en el Liceo General San Martín, que conjuga en su vida como preso político de la última dictadura militar.



"Hoy estamos en materia de derechos humanos con nuevos desafíos y nuevas realidades. El gobierno nacional tiene una agenda de género muy definida y nuestra gestión quiere incorporar esa perspectiva. Pero también debemos tratar de ampliar la mirada para dejar atrás la imagen que las Fuerzas Armadas tuvieron en los años '70. Tenemos que tener instituciones militares comprometidas con la continuidad democrática y la integración regional", observó.



La Dirección de Derechos Humanos tiene una función formativa, histórica, aporta información útil para los ascensos y recibe denuncias que canaliza a través de las oficinas de las distintas armas.



Jozami, que antes de asumir en este cargo dirigía el Centro Cultural Haroldo Conti que funciona en el predio de la ex Esma, aseguró que trabajará con respeto a sus convicciones, pero desde una posición "abierta y sin perjuicios" en relación a las Fuerzas Armadas.



Desde esa postura, adelantó que intentará reactivar un área que fue creada durante la gestión de Nilda Garré y que la gestión de Cambiemos redujo a "una mínima expresión".



"El gobierno pasado tuvo un discurso muy negativo, reactivo sobre las políticas de derechos humanos y las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Se llegó incluso a hablar de que se trataba de 'un curro'. Esta Dirección lo sufrió al quedarse con poco personal y actividades reducidas", apuntó.



Al respecto, recordó que los archivos de esta dirección fueron encontrados antes de su asunción en un estado de abandono en un subsuelo del edificio Libertador -sede de la cartera de Defensa y del Ejército- que se encontraba inundado.



"Aún no conocemos el estado en el que se encuentra ese material de archivo, pero la significación que tiene es mucho más importante del estado en que puedan estar esos archivos. Tal vez hubo alguna intención de dejar alguna señal de que esta Dirección no significaba algo prioritario", subrayó Jozami.



En cuanto al rol de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad interior, Jozami estimó que la gestión de Macri estuvo cerca de romper un consenso que primaba desde 1983 y que implicaba que no debían involucrarse en estas cuestiones.



"Las Fuerzas Armadas no deben intervenir en cuestiones de seguridad interior. La intervención de los militares en el combate contra el delito, el terrorismo o el narcotráfico casi siempre deviene en violaciones a los derechos humanos. Fue muy peligroso que bajo el anterior gobierno se haya calificado a los mapuches como un 'enemigo interno' y se haya definido una hipótesis de conflicto en ese sentido", sostuvo.



Con una larga trayectoria en el peronismo, Jozami definió al presidente Alberto Fernández como un actor que se mueve entre "las convicciones y el pragmatismo", y advirtió que debe sobrellevar "una pesada deuda externa y un complicada coyuntura regional".



"Constituyó un gran acierto forjar la unidad en el peronismo para ganar una elección como la del 2019, que estaba muy complicada. Estamos en una nueva etapa, en la cual se está forjando un nuevo sujeto político que necesitará de renovados y más amplios apoyos intelectuales", puntualizó Jozami, ex integrante del el grupo "Carta Abierta" que formaron intelectuales cercanos al kichnerismo.