La candidata a diputada nacional por el frente oficialista Por San Juan, Laura Palma, se mostró optimista respecto al desempeño de su espacio en las próximas elecciones legislativas. Lejos de verse afectada por la polarización nacional, Palma considera que la estrategia de enfocarse en la gestión del gobernador Marcelo Orrego ha permitido que el frente logre "escapar a la grieta" entre el kirchnerismo y las fuerzas libertarias.

En diálogo con Radio Mitre 95.1 en San Juan, Palma compartió sus impresiones de la calle, destacando la buena recepción de los vecinos, aunque notó un clima de "apatía" general con la contienda. No obstante, señaló que la ciudadanía sanjuanina está enfocada en variables concretas que favorecen a la gestión provincial. "En general, lo que se ve es que la gente valora más lo que es una gestión provincial, la gente reconoce y sabe que no llegan recursos de Nación”.

Publicidad

Si bien reconoció que en la calle existe una evaluación crítica de la situación económica y un "pedido de trabajo que es innegable", Palma afirmó que el balance de la gestión Orrego es positivo para la mayoría de los consultados.

La militancia del frente, según la candidata, está enfocada en mostrar lo que se ha hecho. "Tratamos, por supuesto, de contarle a la gente algunas obras que se han hecho, porque hay algunas que la gente no conoce, que son resultado de la gestión de este gobierno provincial", detalló.

Publicidad

En contraste con la valoración positiva de lo local, Palma percibe un fuerte "desencanto con el peronismo" y con las medidas adoptadas desde la política nacional. "He visto mucho descontento con algunas medidas de la política nacional, pero también mucho desencanto con el peronismo", agregó.

Un eje central de la campaña del justicialismo en San Juan ha sido intentar vincular al frente Por San Juan con el partido de Javier Milei, una maniobra que Palma y su equipo buscan desarticular activamente en el territorio.

Publicidad

La candidata relató una anécdota que grafica este intento de confusión: "Una señora mayor me dijo ayer, mire, tienes que sacar esta confusión que veo, que se está queriendo hacer, que ustedes son de Milei". Palma afirmó que esa es una estrategia del justicialismo que busca confundir a los electores, por lo que la tarea de su equipo es explicar "cómo está compuesto nuestro frente y cuáles son los objetivos del mismo".

Palma defendió con firmeza la identidad provincial del espacio, desestimando las operaciones: "La gente no es tonta, la gente sabe bien cómo es la situación y que si realmente fuésemos del partido de Milei hubiésemos ido con La Libertad Avanza y no con el frente Por San Juan".

Al trazar una diferencia con el peronismo, la candidata fue contundente y apeló al historial político de sus oponentes: "Nosotros siempre acompañamos cuando tuvimos que acompañar al gobierno nacional, pero ellos sí son Cristina y Cristina está condenada". Con la convicción de que los electores valoran la autonomía de la gestión provincial, Palma concluyó: "Tengo toda la fe de que va a dar buenos resultados".