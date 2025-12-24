El gobernador de Misiones sostuvo que 2025 fue un año “durísimo para la gente”, al trazar un balance del escenario económico y social que atravesó la provincia y el país. Según afirmó, el contexto golpeó de lleno a los hogares, con dificultades crecientes para sostener ingresos y consumo.

En ese marco, señaló que durante el año se profundizó la pérdida del poder adquisitivo y se resintió la actividad económica, especialmente en las economías regionales. Indicó que muchas familias enfrentaron serios problemas para llegar a fin de mes y que la situación se reflejó en una mayor demanda social.

Publicidad

El mandatario explicó que el Estado provincial debió reforzar políticas de contención para sostener servicios esenciales, en un contexto marcado por restricciones presupuestarias y un escenario nacional adverso. “La gente la pasó mal”, resumió al describir el impacto cotidiano de la crisis.

Asimismo, remarcó que 2025 dejó en evidencia la fragilidad de amplios sectores sociales y la necesidad de que las decisiones económicas contemplen su efecto real sobre la población, especialmente en el interior del país.

Publicidad

Finalmente, el gobernador afirmó que 2025 quedará marcado como un año muy difícil para la gente, y subrayó que el balance obliga a repensar políticas que prioricen el empleo, la producción y el alivio social para evitar que se repita un escenario similar.