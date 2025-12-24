El precio internacional del oro volvió a marcar un récord histórico y la noticia fue recibida con entusiasmo en San Juan, una de las provincias mineras por excelencia del país. Este martes, el metal precioso superó la barrera psicológica de los 4.500 dólares por onza, un nivel inédito que consolida un mes de subas extraordinarias y mejora las perspectivas para las exportaciones provinciales.

En apenas 30 días, la cotización del oro registró un incremento cercano al 11%, impulsado por un escenario económico complejo en Estados Unidos. Durante la apertura de la jornada bursátil, los contratos de futuros para entrega en febrero llegaron a tocar un máximo intradía de 4.530,70 dólares, para luego estabilizarse en torno a los 4.493,50 dólares, con una suba diaria del 0,54%. El rally es aún más significativo si se observa el desempeño anual: desde enero, el oro acumula una revalorización superior al 70%, el mejor registro desde 1979.

Este contexto internacional resulta especialmente favorable para San Juan, donde la minería aurífera ocupa un lugar central en la matriz exportadora. Un mayor precio del oro se traduce en un aumento del valor de las exportaciones, mayores ingresos para las empresas y un impacto positivo en la recaudación, el empleo y la actividad económica vinculada al sector.

La escalada del metal precioso se da pese a que la economía estadounidense muestra señales de fortaleza en algunos indicadores. Según datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos, el Producto Interno Bruto creció a una tasa anual del 4,3% en el tercer trimestre, la expansión más alta en dos años y muy por encima de las previsiones del mercado. El consumo de los hogares y el gasto público fueron los principales motores de ese crecimiento.

Sin embargo, estos datos no lograron desalentar la demanda de oro como activo de refugio. La inflación continúa por encima del objetivo de la Reserva Federal: el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) se ubicó en 2,8% interanual, mientras que la inflación subyacente alcanzó el 2,9%. A esto se suma un mercado laboral que muestra señales de enfriamiento, con una tasa de desempleo que trepó al 4,6%, el nivel más alto desde 2021.

En este escenario, la Reserva Federal decidió recortar su tasa de interés de referencia en tres oportunidades para cerrar 2025, una señal que reforzó el atractivo del oro frente a otros activos financieros. Para San Juan, este contexto global abre una ventana de oportunidad: con proyectos en producción y otros en desarrollo, el buen momento del oro fortalece el perfil exportador de la provincia y vuelve a poner a la minería en el centro de la escena económica.