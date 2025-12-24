El diputado nacional Diego Santilli admitió que el oficialismo evalúa insistir con la derogación de la ley de discapacidad, una iniciativa que ya generó fuertes cuestionamientos políticos y sociales. Según explicó, la discusión interna no está saldada y oscila entre eliminar la norma vigente o avanzar en una reforma integral.

Santilli señaló que el sistema actual presenta problemas de funcionamiento y falta de control, lo que obliga a revisar el marco legal. En ese sentido, remarcó que el objetivo no es quitar derechos, sino garantizar que los recursos lleguen efectivamente a quienes los necesitan y evitar irregularidades en el otorgamiento de beneficios.

El legislador reconoció que el tema genera sensibilidad y debate público, y sostuvo que cualquier decisión deberá contemplar el impacto social. Afirmó que existen posturas distintas dentro del espacio político y que aún no hay una definición cerrada sobre el camino a seguir.

La posibilidad de derogar la ley ya había provocado reacciones de organizaciones vinculadas a la discapacidad, que advirtieron sobre el riesgo de retrocesos en materia de derechos. Frente a esto, Santilli aclaró que también se analiza la alternativa de corregir la normativa actual, en lugar de eliminarla por completo.

El debate se enmarca en la agenda de reformas impulsadas por el Gobierno nacional, que busca revisar distintas políticas sociales bajo el argumento de ordenar el gasto público y mejorar la eficiencia del Estado, aunque con fuerte resistencia de sectores opositores y organizaciones civiles.