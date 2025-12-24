La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los lineamientos de la Libreta AUH 2026, documento obligatorio que deben presentar los titulares de la Asignación Universal por Hijo para acreditar los controles de salud, vacunación y escolaridad de niñas, niños y adolescentes.

Entre las principales novedades, el organismo adelantó que se mantendrá la modalidad digital como canal principal para la presentación del formulario, con el fin de agilizar el trámite y evitar demoras. Los beneficiarios podrán completar y subir la Libreta a través de la plataforma Mi ANSES, aunque seguirá existiendo la opción presencial para quienes no cuenten con acceso digital.

Desde el organismo explicaron que se reforzarán los controles cruzados con los sistemas educativos y sanitarios, lo que permitirá verificar de manera más precisa el cumplimiento de los requisitos. Esto busca reducir errores, prevenir irregularidades y asegurar que el beneficio llegue efectivamente a quienes cumplen con las condiciones establecidas.

La presentación de la Libreta es indispensable para acceder al 20% del monto retenido durante el año anterior, un complemento clave para los ingresos de las familias beneficiarias. En caso de no cumplir con el trámite dentro de los plazos fijados, el cobro de ese porcentaje puede quedar suspendido.

ANSES recordó que los plazos y fechas exactas para la Libreta AUH 2026 serán informados oportunamente, e instó a los titulares a mantener actualizados sus datos personales y familiares para evitar inconvenientes al momento de realizar el trámite.