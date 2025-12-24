La Justicia federal de Lomas de Zamora procesó a Micaela Sánchez, tesorera de Sur Finanzas, y a dos custodios por el delito de encubrimiento agravado, luego de que fueran sorprendidos intentando retirar y ocultar material probatorio de un galpón en Turdera en medio de una causa que investiga a la financiera por presunto lavado de dinero.

El procedimiento se produjo tras una consigna policial en un depósito donde habían detectado movimientos inusuales de vehículos. Allí, los investigadores interceptaron una camioneta que, tras salir y volver al lugar, fue registrada, hallándose entre sus objetos una CPU en el baúl, celulares ocultos y copias de documentación societaria, lo que llevó a la detención de los implicados.

En el galpón, los agentes secuestraron computadoras, expedientes, cajas fuertes tipo bóveda, cajeros automáticos y abundante documentación relacionada con la operatoria de Sur Finanzas. Las autoridades judiciales interpretaron que la presencia de tantos dispositivos y llaves indicaba un intento de sustraer y ocultar pruebas relevantes para la investigación.

Posteriormente, se allanó el domicilio de la tesorera, donde se incautaron varios celulares, computadoras, una tablet y cientos de llaves, incluidas llaves de cajas fuertes y tokens bancarios, reforzando la hipótesis de que Sánchez desempeñaba un papel central en el manejo de activos y documentos clave.

Sánchez declaró que actuaba bajo órdenes y que solo cumplía tareas como empleada, sin responder quién le había instruido retirar la documentación ni si estas instrucciones provenían de la dirección de la empresa. El juez federal dispuso la prisión domiciliaria para Sánchez y los custodios mientras avanza la causa.

La investigación principal busca determinar si Sur Finanzas funcionó como parte de un esquema para blanquear dinero mediante préstamos inflados a clubes de fútbol, lo que ha derivado en numerosas medidas investigativas y allanamientos en sedes vinculadas a la empresa y al fútbol argentino.