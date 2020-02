Para o embaixador argentino na Bolívia "há uma interrupção da ordem constitucional"

POR AGENCIA TÉLAM 11 de noviembre de 2019

O embaixador argentino na Bolívia, Normando Álvarez García, considerou hoje que na Bolívia há "uma interrupção da ordem constitucional com base em uma grande comoção social" e julgou que existem aspectos "semelhantes" ao que aconteceu com o ex -presidente radical Fernando de la Rua em 2001, na Argentina.







Nesse sentido, o representante argentino perante La Paz manifestou seu desejo de que o processo para procurar uma saída institucional para a situação no referido país, após a renúncia do presidente Evo Morales no marco de uma grave crise política, "seja rápido e não muito complicado para a Bolívia".







Remarcou que "ainda há um pouco de anarquia" e que "até ontem à noite" podiam ser ouvidas detonações que não sabia se eram "bombas, tiros ou cachorros, que são pequenas dinamitas que não fazem muito dano, mas sim muito barulho", e que continuavam "os roubos, principalmente na zona sul da cidade, que é a mais rica".







Nesse sentido, referiu que, para o Governo argentino, "não há um golpe de Estado" no país vizinho e estimou que essas declarações estão baseadas em que "não houve um golpe como os que acostumamos ver" na América Latina. Além disso, afirmou que, até este momento, "não há argentinos feridos".