El Campeonato Argentino de ciclismo de Ruta que se desarrolló en Mendoza tuvo un final tan polémico como la decisión final que debió tomar el colegio de comisarios. Quienes ante la falta de organización en la llegada, porque había acortado el recorrido, pero muchos ciclistas no lo sabían, debió coronar a dos campeones argentinos en categoría Élite. Uno por la llegada, y otro por cumplir con el recorrido establecido originalmente. Así, y en una resolución sin antecedentes Alejandro Durán (Mendoza) y Sergio Fredes (Regional La Plata) se quedaron con el oro en la prueba que cerró el certamen que duró tres días.

Tras la insólita decisión que coronó a Durán y Fredes, la organización completó el podio con Leonardo Cobarrubia (Mendocina) y tercer fue Juan Pablo Dotti (Acinproba). Por lo que San Juan no logró medalla en la prueba que marcó el cierre del Campeonato Argentino de ciclismo de Ruta, pero que acumuló 16 con cuatro de oro, ocho de plata y otras cuatro de bronce.

El comunicado emitido por el colegio de comisarios sobre la definición de la categoría Elite y que decidió el doble podio dice que: “Debido a que no estaban dadas las condiciones de seguridad en el último tramo de competencia, se infirió en acortar el recorrido del mismo. Por ello se decidió hacer solo un giro al circuito del Parque Gral. San Martín. La situación de tránsito generó confusión en el pelotón y como corolario, se decidió premiar a dos campeones argentinos: uno por llegada y otro por haber cumplido el recorrido correcto”.

Para continuar con: “La decisión de los comisarios, se fundamenta en que pese a haber recibido por la Asociación organizadora todas las garantías de que el circuito estaría cortado en su totalidad, dicho compromiso no se concretó, poniendo en riesgo a todo el pelotón ciclista. La ausencia de personal de seguridad obligó a tomar decisiones inmediatas. De esta forma, el Colegio de Comisarios determinó el siguiente Podio para la prueba en línea Élite del Campeonato Argentino de ciclismo de Ruta de Mendoza 2023: 1ºs. Alejandro Durán (Mendocina) y Sergio Fredes (Regional La Plata); 2.º, Juan Pablo Dotti (Acinproba) y 3.º, Leonardo Cobarrubia (Mendocina)”.

Ante ese polémico final fue Dotti, ganador de la medalla de plata, quien se expresó y culpó a la organización: “Esto es bochornoso, nunca llamaron al podio, impresentables, desastre total, ¿quién se hace cargo de todo este final? ¿Cómo dos camisetas de campeón? ¿No quedó nadie dando la cara, nadie se hace responsable de este desenlace?”.

Y el pedalero que en San Juan representa al SEP no se guardó nada y continuó: “Son muchas las preguntas y todas sin respuestas. ¿De dónde sacaron dos camisetas de campeón? ¿Quién las entregó? ¿Oficialmente van a declarar dos campeones nacionales ante el mundo? Yo pasé segundo en el sprint que dan a Fredes ganador, pero la gente estaba de espalda y tuvimos que frenar para no matarnos, pero ahí no era la llegada, no hay foto del final y si hay la quiero ver para demostrar la bochornosa jornada de ciclismo vivida. La llegada que embaló Leo Cobarrubia y ganó entonces la dan como segundo?”

Para directamente rotular lo que fue el Campeonato Argentino: “Vamos a expresarnos para que salten los responsables de este campeonato único e inigualable, por lo desastroso que fue”.

En cuanto al desempeño de la selección de San Juan, que tuvo a 40 pedaleros de esta tierra defendiendo la malla azul, fuero 16 las medallas que consiguió:

Oro (4):

Enzo Delgado -2- (CRI y Línea – categoría T adaptado)

Joel Galván (Línea – categoría MC3 adaptado)

Ricardo Cabaña (Línea – categoría H adaptado)

Plata (8):

Brian Guajardo -2- (CRI y Línea – categoría T adaptado)

Maximiliano Pérez -2- (CRI y Línea – categoría MB adaptado)

Ricardo Cabaña (CRI – categoría H adaptado)

Abril Capdevila (CRI – damas sub 23 convencional)

Mateo Kalejman (CRI – varones sub 23 convencional)

Ludmila Aguirre (Línea – damas sub 23 convencional)

Bronce (4):