Este jueves, a partir de las 15, se dio inicio a la quinta sesión de la tercera reunión paritaria del año 2025, instancia clave en las negociaciones salariales y condiciones laborales del sector docente. El encuentro se desarrolla con la presencia del ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, acompañado de funcionarios provinciales y representantes gremiales.

Cabe remarcar que los tres gremios UDA,UDAP y AMET ya habían expresado su negativa al último ofrecimiento del Ejecutivo y plantearon reclamos por mejoras salariales y condiciones laborales.

Por el sector gubernamental participan el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; la secretaria de Educación, Mariela Lueje; el secretario Administrativo Financiero del Ministerio de Educación, Luis Reinoso; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Mariela Mingorance; el director de Educación Técnica y Formación Profesional, Rodolfo Navas; la jefa de la Asesoría Letrada del Ministerio de Educación, Vanesa Débora Mestre, y el asesor jurídico de la Secretaría de Educación, Martín Recabarren.

Por parte de los gremios docentes, UDAP está representado por su secretaria General, Patricia Quiroga; el secretario Gremial, Franco Lucero; y el asesor Técnico, Walter Ríos. AMET cuenta con la presencia de su secretario General, Daniel Quiroga; el secretario Gremial, Francisco Campos; y el secretario Adjunto, Adrián Ruiz. En tanto, UDA participa con su secretaria General, Karina Navarro; el asesor Letrado, Roberto Correa Esbry; la secretaria Gremial, Gisella Abrego; y la asesora, Vanesa Marano.

La paritaria docente es uno de los ámbitos más relevantes para la definición de acuerdos en materia salarial y condiciones de trabajo, y esta quinta sesión se desarrolla en un contexto donde los gremios buscan avances concretos y respuestas a sus planteos. Las negociaciones continúan en el marco del diálogo institucional que se viene llevando adelante entre el Gobierno provincial y las entidades gremiales del sector educativo.