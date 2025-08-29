Política > Nueva reunión
Paritaria docente: el Gobierno y gremios continúan la negociación salarial
POR REDACCIÓN
Este jueves, a partir de las 15, se dio inicio a la quinta sesión de la tercera reunión paritaria del año 2025, instancia clave en las negociaciones salariales y condiciones laborales del sector docente. El encuentro se desarrolla con la presencia del ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, acompañado de funcionarios provinciales y representantes gremiales.
Cabe remarcar que los tres gremios UDA,UDAP y AMET ya habían expresado su negativa al último ofrecimiento del Ejecutivo y plantearon reclamos por mejoras salariales y condiciones laborales.
Por el sector gubernamental participan el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; la secretaria de Educación, Mariela Lueje; el secretario Administrativo Financiero del Ministerio de Educación, Luis Reinoso; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Mariela Mingorance; el director de Educación Técnica y Formación Profesional, Rodolfo Navas; la jefa de la Asesoría Letrada del Ministerio de Educación, Vanesa Débora Mestre, y el asesor jurídico de la Secretaría de Educación, Martín Recabarren.
Por parte de los gremios docentes, UDAP está representado por su secretaria General, Patricia Quiroga; el secretario Gremial, Franco Lucero; y el asesor Técnico, Walter Ríos. AMET cuenta con la presencia de su secretario General, Daniel Quiroga; el secretario Gremial, Francisco Campos; y el secretario Adjunto, Adrián Ruiz. En tanto, UDA participa con su secretaria General, Karina Navarro; el asesor Letrado, Roberto Correa Esbry; la secretaria Gremial, Gisella Abrego; y la asesora, Vanesa Marano.
La paritaria docente es uno de los ámbitos más relevantes para la definición de acuerdos en materia salarial y condiciones de trabajo, y esta quinta sesión se desarrolla en un contexto donde los gremios buscan avances concretos y respuestas a sus planteos. Las negociaciones continúan en el marco del diálogo institucional que se viene llevando adelante entre el Gobierno provincial y las entidades gremiales del sector educativo.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) sorprendió al sistema financiero este viernes con la Comunicación A 8311, una nueva normativa que limita los movimientos de los bancos en el mercado de contado en dólares en el día clave del vencimiento de futuros, buscando contener la volatilidad cambiaria.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) sorprendió al sistema financiero este viernes con la Comunicación A 8311, una nueva normativa que limita los movimientos de los bancos en el mercado de contado en dólares en el día clave del vencimiento de futuros, buscando contener la volatilidad cambiaria.
Escándalo judicial: un empleado de Tribunales, investigado por ser "topo" de la banda Los Robarruedas
El dólar oficial registra su cuarta jornada consecutiva a la baja en los segmentos mayorista y minorista, encaminándose a su primera caída mensual bajo la gestión del gobierno de Javier Milei. Esta tendencia se da tras la implementación de nuevas restricciones del Banco Central (BCRA) para el manejo de divisas por parte de los bancos y mecanismos oficiales para contener la liquidez de pesos.