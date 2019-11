Partidarios de Juan Guaidó ocuparon por la fuerza la embajada de Venezuela en Brasilia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La embajada de Venezuela en Brasilia fue ocupada hoy por la fuerza por un grupo de unas 20 personas que no reconocen a Nicolás Maduro como presidente y sí a Juan Guaidó, en un episodio confuso en el que se produjeron enfrentamientos dentro de la sede diplomática, informaron diputados brasileños opositores presentes en el lugar.



En plena madrugada y durante una jornada en la que Brasilia es sede de una cumbre diplomática del grupo de los Brics, manifestantes venezolanos y brasileños saltaron la reja de seguridad e ingresaron a la sede de la embajada venezolana en la capital brasileña, según testigos.



La acción fue respaldada por el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente Jair Bolsonaro, cuyo gobierno reconoce a Guaidó como presidente interino venezolano.



Bolsonaro hijo publicó un video en el cual aparece Tomás Silva, autodenominado encargado de negocios del sector de Guaidó, que dice haber recibido las llaves de la sede diplomática.



"Funcionarios de la embajada reconocieron a Juan Guaidó y nos entregaron la residencia y las oficinas", explicó Tomás Silva, que trabaja junto con María Belandria Expósito, embajadora designada por el presidente encargado y reconocida por Bolsonaro.



Por su parte, Freddy Meregote, el encargado de negocios de la embajada venezolana fiel a Maduro, difundió un audio en el que solicitó el auxilio de los movimientos sociales brasileños pero negó que la invasión haya sido promovida por funcionarios venezolanos que desertaron y accedieron a hacer ingresar a los opositores venezolanos.



"Todos los empleados de la embajada reconocen a Nicolás Maduro como presidente", dijo Meregote, al lado de los diputados Glauber Braga, del Partido Socialismo y Libertad, y de Paulo Pimenta, jefe del bloque del Partido de los Trabajadores (PT).



Pese a que la zona está blindada por policía y militares por la presencia de los jefes de Estado de Rusia, India, China y Sudáfrica, que participan hoy y mañana de la reunión multilateral, varios hombres ingresaron a la sede diplomática, en una acción que fue festejada en las redes sociales por el diputado Eduardo Bolsonaro.



"Es algo correcto, lo justo", dijo el diputado y aseguró que nunca entendió "la situación: si Brasil reconoce a Juan Guaidó como presidente ¿cómo Maria Teresa Belandria (la representante del dirigente antichavista en el país) no puede estar físicamente en la embajada?", se preguntó.



Mauricio Correa, funcionario de la Cancillería, está dentro de la embajada.



"Itamaraty parece que también organizó esta invasión; si es eso, se violan todas la convenciones", se quejó el senador Telmario Motta, vicepresidente de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, del opositor partido Pros.



Según el diario Metropoles, de Brasilia, los intrusos se plegaron con empleados de la embajada.



En contraste a las palabras de Meregote, la abogada Belandria Expósito dijo que quienes ingresaron lo hicieron porque un grupo de empleados de la embajada le abrió las puertas.



La República Bolivariana de Venezuela no cuenta con un embajador en Brasil desde 2016 y redujo su representación apenas a un representante de negocios.