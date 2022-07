¡Partidazo! Horarios, cómo ver y formaciones del amistoso entre Barcelona y Juventus

Barcelona y Juventus llevarán a cabo un nuevo desafío de pretemporada, quedándose con todas las miradas. Este martes 26 de julio, en el Estadio Cotton Bowl de Dallas, representando un amistoso internacional, ambos elencos saldrán con lo mejor que tienen para entregar un interesante compromiso. A continuación, infórmate a qué hora, cómo verlo y las formaciones que ambos plantearían.

Cabe resaltar que los de Xavi Hernández, quien habría pedido el fichaje de Lionel Messi según Diario Sport, buscan conseguir su tercera victoria al hilo. Eso, después de golear 6-0 al Inter de Miami y también vencer por 1-0 al Real Madrid con un golazo de Raphinha. Siendo este el jugador de mejor desempeño en los culés en este momento, también se ilusionan con los primeros partidos de Robert Lewandoski, flamante refuerzo del Barcelona.

Massimiliano Allegri, por su parte, no podrá tener al recién llegado Paul Pogba, quien llegó al plantel junto con Ángel Di María. El francés tiene molestias en la rodilla derecha, las que lo dejaron fuera de la cancha en el primer amistoso de la temporada. Aquel duelo terminó con un triunfo por 2-0 ante Chivas de Guadalajara, con tantos de Compagon y Graca. Ahora, Juventus quiere dar el golpe y sobrepasar el obstáculo que representa el cuadro catalán.

Posibles formaciones

Barcelona: Ter Stegen, Dest, Araújo, Eric García, Alba, Nico, Pedri, Gavi, Lewandowski, Ansu Fati y Dembélé. DT: Xavi Hernández.

Juventus: Szczesny, Danilo, Bonucci, Bremer, Sandro, Zakaria, Pogba, Di María, Locatelli, Kean y Vlahovic. DT: Massimiliano Allegri.

Horarios de Barcelona vs. Juventus

Argentina: 21:30 horas.

Brasil: 21:30 horas.

Uruguay: 21:30 horas.

Bolivia: 20:30 horas.

Chile: 20:30 horas.

Paraguay: 20:30 horas.

Venezuela: 20:30 horas.

Colombia: 19:30 horas.

Ecuador: 19:30 horas.

México: 19:30 horas.

Panamá: 19:30 horas.

Perú: 19:30 horas.

Costa Rica: 18:30 horas.

Estados Unidos: 17:30 horas PT y 20:30 horas ET.

España: 02:30 horas (miércoles 27 de julio).

Transmisión

DirecTV Sports y DirecTV Go: Sudamérica (excepto Bolivia, Brasil y Paraguay).

SKY Sports y Blue To Go: México y Centroamérica.

Fox Sports 2: Estados Unidos.

La 1 TVE, RTVE Play y TV3: España.

ESPN y Star+: Brasil.