Unión-Peñaflor, uno de los tres partidos de vuelta de la segunda fase del Torneo Federal Regional Amateur que debían jugarse este domingo en Villa Krause, fue suspendido por la agresión que recibió Ariel Agüero, el entrenador del Peñaflor, y su ayudante de campo Diego Moreno, por parte de un par de simpatizantes del Azul.

Por tal motivo el partido, que en la ida había ganado Unión 3-2, fue suspendido. El hecho ocurrió cuando los jugadores de Peñaflor hacían la entrada en calor (el partido debía jugarse a las 20.30 en cancha del Azul) y en el vestuario visitante tanto Agüero como Moreno dialogaban sobre la estrategia del partido y fueron abordados por hinchas de Unión, quienes los agredieron.

En el vestuario visitante no había custodia policial y los simpatizanes, identificados como tales porque portaban la camiseta de Unión, ingresaron para atacar a Agüero, quien recibió golpes en la nariz, un corte en la ceja y ojo, y Moreno en todo su rostro. Los simpatizantes habrían agredido primero al ayudante de campo y cuando el “Oso” Agüero intentó evitarlo, recibió varios golpes de puño en su cara.

El árbitro Matías Noguera no fue testigo de las agresiones, pero al ver el rostro de Agüero con sangre, le indicó que debía trasladarse al centro de salud más cercano, a la vez que la misma Policía no dio garantías para que el partido se jugara. Más allá de que el conjunto de San Martín ya había tomado la decisión de no salir a la cancha de Unión para disputarlo, el árbitro lo suspendió oficialmente.

“Decidimos no jugarlo porque no están dadas las condiciones, es imposible hacerlo después de la terrible agresión sobre Agüero y Moreno. El partido ya venía mal, incluso un jugador de Unión empezó a agredir verbalmente a nuestros futbolistas cuando llegamos a la cancha. Optamos por no jugarlo porque si nos agredieron antes de empezar, si llegábamos a ganar no íbamos a poder salir de esta cancha”, le contó a DIARIO HUARPE un dirigente de Peñaflor, que se encontraba en el estadio 12 de Octubre.

El árbitro Matías Noguera elevará el informe de lo sucedido, a lo que se añadirá el reporte médico tras la evaluación de Agüero y Moreno, más la denuncia policial realizada por parte de Peñaflor. Con ello, el Consejo Federal deberá resolver los pasos a seguir. El próximo fin de semana comienza la tercera fase por lo que en el transcurso de la semana debería salir el fallo.

Pasaron San Lorenzo y San Miguel

En los otros dos partidos que se disputaron con representantes sanjuaninos, San Lorenzo de Ullum y San Miguel de Albardón se quedaron con las series, eliminando a Sportivo la Quebrada de San Luis y Alianza respectivamente, y se metieron en la tercera fase.

En San Luis, San Lorenzo hizo historia al ganar 1 a 0 a La Quebrada, con el gol del “Bebo” Pérez, para redondear un 5-3, ya que en la ida el Ciclón había triunfado 4-3 en Ullum.

Mientras que en el polideportivo de Albarbón, San Miguel de esa localidad, que había triunfado en la ida 1-0, empató 1-1 y se quedó con la serie. Silvio Prieto anotó el tanto de San Miguel y Cristian Villegas lo igualó para el Lechuzo.