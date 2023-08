Los mayores de 70 años no tienen la obligación de votar, sin embargo en muchas escuelas de San Juan, este domingo los adultos mayores volvieron a las urnas para emitir su voto en las PASO 2023. En la recorrida realizada por DIARIO HUARPE, te contamos la historia de Matilde, Nilda, Ramona y Roberto, quienes llegaron a votar acompañadas de familiares o amigos a algunas de las escuelas sanjuaninas.

Voto por "moral"

Matilde Astrada tiene 80 años y padeció más de 20 operaciones por un problema en su columna, sin embargo no tuvo inconvenientes para “tomar” su bastón para llegar a la Escuela Eugenia Belín Sarmiento de Rawson. "Voto por moral, no es una obligación nacional. Voto por ustedes, los que vienen detrás, por los jóvenes y por los niños. Estoy asustada, no hay juventud, no hay adolescencia comprometida”, afirmó la mujer vecina de Villa San Miguel.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Matilde salió contenta de poder participar una vez más de las elecciones. IMAGEN DIARIO HUARPE.

Voto con compromiso e ilusión

Nilda Aguilera tiene 80 años y eligió votar en la mañana, una decisión habitual en cada elección que le tocó sufragar. "Disfruto mucho de una elección, es un deber cívico con el que tenemos que cumplir. Vine a votar con mucho compromiso e ilusión de que las cosas mejoren”, afirmó al salir de la Escuela Eugenia Belín Sarmiento.

Nilda tiene 80 años y vive cada elección como si fuera la primera vez. IMAGEN DIARIO HUARPE.

Ni las dificultades en la salud frenaron las ganas de votar

Ramona Ávila y Roberto Milidonni son dos sanjuaninos con discapacidades que se acercaron a votar al Colegio Fray Mamerto Esquiú antes del mediodía de este domingo. Ramona llegó en un taxi que la trasladó junto a su silla de ruedas y sus dos amigas que le hicieron compañía.

Roberto llegó acompañado de su esposa a emitir su voto en Capital. IMAGEN DIARIO HUARPE.

“Vengo a votar porque quiero un buen gobierno donde la gente humilde no sufra más. Me gusta participar de las elecciones porque después nosotros (los humildes) somos los que peor la pasamos”, afirmó a DIARIO HUARPE. En tanto, Roberto, un adulto no vidente, comentó que disfruta del acto eleccionario. “Me gusta votar, yo quiero participar de las elecciones para elegir a nuestros representantes”, cerró.