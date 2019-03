Pasó de 200 a 3.000 dólares el límite de compras en el exterior

En la resolución que se publicó hoy en el Boletín Oficial, y donde se oficializaron los detalles de nuevo puerta a puerta, además se modificaron las condiciones del servicio de correo postal tradicional para compras en el exterior.

Así, a partir de ahora, se podrá comprar por régimen postal hasta 3.000 dólares por año y hasta 20 kilos. Las cifras son muchos mayores que hasta el momento, cuando se podían traer 2 kilos y hasta 200 dólares. Eso quiere decir que hasta esos límites se puede compara por correo postal convencional, si se excede alguno de ellos hay que pasar al régimen de importaciones y reclamar la mercadería en la Aduana, luego de realizar los trámites correspondientes.

Esa mercancía podría llegar a casa de los compradores directamente siempre y cuando sean productos que no generen dudas en la Aduana. Si es así, habrá que retirarlos en persona.

El anunciado hoy es un régimen general y puede prestarse a confusiones con lo que el Gobierno promocionó en los últimos días como "el nuevo puerta a puerta" vinculado con las compras online por las que no hay que pagar impuestos.

El "puerta a puerta" entra en vigencia el lunes, tiene un límite anual de 12 compras de hasta USD50 no acumulables (USD 600 al año, en total) y no requerirá buscar el producto. Eso sí, una vez realizada la compra hay que aportar los datos de la misma en un portal del correo Argentino desde donde manejarán el envío. Si no se hace, no llegarán las cajas.