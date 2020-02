Patagônia austral: Puerto Deseado abre temporada de cruzeiros com a chegada de um navio com 190 turi

POR AGENCIA TÉLAM 13 de noviembre de 2019

A temporada de cruzeiros começou hoje em Puerto Deseado, com a chegada do navio alemão Hanseatic Nature, com 190 turistas a bordo, informou a Secretaria de Turismo de Santa Cruz.



Em 19 de novembro atracará o segundo cruzeiro deste estio, o também alemão Silver Cloud, com uns 170 passageiros, entre turistas e tripulantes. Os passageiros de cruzeiros participarão em excursões para conhecer o circuito dos Miradores de Darwin e a trilha da reserva natural Río Deseado.



Também realizarão travessias náuticas para observar a avifauna da zona e excursões ao Parque Nacional Interjurisdicional Isla Pingüino, onde poderão observar os pinguins de penacho amarelo e de Magalhães e lobos, e elefantes marinos.



Além disso, participarão em um city tour com visitas guiadas aos museus Ferroviário, do Povo e do Policlínico, entre otros puntos de interesse.