Paulo Londra presentó a su “nueva” novia

Paulo Londra es uno de los artistas jóvenes más destacados del momento y viene arrasando no solo en las redes donde cuenta con más de 7 millones de seguidores, sino que con su música que lo llevó a lo más alto y hoy se codea con artistas internacionales como Ed Sheeran y el neoyorquino Boogie Wit Da .

Además, Londra es el artista argentino más escuchado del 2018 según números de Spotify, y el pasado 2 de noviembre dio ante 25 mil personas, en el Hipódromo de Palermo, el concierto más multitudinario de su carrera.

Y este martes, el trapero sorprendió al compartir un pequeño clip junto a Rocío Moreno, su “nuevo viejo” amor. En las historias de Instagram, Londra escribió: “We are still kids, but we’re so in love”, frase perteneciente a la canción “Perfect”, de Sheeran y cuya traducción sería “Somos chicos todavía, pero estamos tan enamorados”.

Pero claro que para sus fanáticos la sorpresa fue aún mayor, porque la joven en cuestión tiene fotos románticas junto al cordobés desde 2015.

Eso sí, entre 2018 y 2019, la novia de Londra no compartió imágenes de ambos, por lo que los fans del rapero sospechan que la pareja se reconcilió recientemente, tras un distanciamiento.

Mirá las antiguas fotos que Rocío publicó en su Instagram junto a Londra.

