Pedro Sánchez juró como presidente del gobierno español

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El socialista Pedro Sánchez juró hoy como presidente del Gobierno español, cargo para el que fue elegido ayer por el Congreso por el margen más estrecho de la historia reciente del país: solo dos votos de diferencia.



En una breve ceremonia, Sánchez juramentó ante la Constitución, sin símbolos religiosos y ante el rey Felipe VI, las presidentas de las dos Cámaras legislativas y la ministra de Justicia, en lo que constituyó su segunda vez en asumir este puesto.



El rey bromeó con Sánchez tras el acto y comentó que "ha sido rápido, simple y sin dolor", a lo que añadió que "el dolor viene después", provocando las risas del presidente, quien reconoció ante el monarca que "les hemos dado muchas preocupaciones", según la agencia de noticias EFE.



Sánchez, que llevaba algo más de ocho meses ejerciendo la presidencia del Gobierno español en funciones desde las elecciones de abril y las posteriores de noviembre, fue elegido ayer tras una primera votación fallida el pasado domingo en la que necesitaba mayoría absoluta.



El líder socialista obtuvo finalmente la confianza del Congreso de los Diputados con 167 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones, procedentes de dos formaciones independentistas, la catalana ERC y la vasca EH-Bildu.



Con esta ceremonia arranca en España la décimocuarta legislatura desde el establecimiento de la democracia en 1978, y la primera de la historia democrática que se compone de una coalición de gobierno, formada por el Partido Socialista (PSOE) y la formación izquierdista Unidas Podemos (UP).



Sánchez anunció después del pleno de la votación que el nombramiento de los miembros de su gabinete se realizará la próxima semana.



Sus socios de UP no esperaron al anuncio oficial del jefe de gobierno y ya hicieron públicos sus nombramientos en distintas áreas.



Según transcendió, encabezarán cuatro ministerios y una de las tres vicepresidencias que tendrá el nuevo Ejecutivo: la de Asuntos Sociales, que estará a cargo del líder de la formación de izquierda, Pablo Iglesias.



La hasta ahora vocera de UP en el Congreso y mujer de Iglesias, Irene Montero, ocupará la cartera de Igualdad; el dirigente de Izquierda Unida, integrada en Podemos, Alberto Garzón, estará al frente del ministerio de Consumo; la diputada Yolanda Díaz será la titular de Trabajo, y el sociólogo y economista Manuel Castells dirigirá la cartera de Universidades.



En cuanto al PSOE, durante la campaña el partido aseguró que los ministros de Fomento, Interior, Hacienda, Defensa y Transición Ecológica conservarían sus cargos, mientras que la titular de Economía, Nadia Calviño, continuaría al frente de dicha cartera, pero también asumiría una de las tres vicepresidencias.