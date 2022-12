Pelea Ponzinibbio y hay un título en juego: hora, TV y cartelera del UFC 282

Este sábado 10 de diciembre, el UFC 282 dejará una enorme velada para los amantes de las MMA. Si bien tenía prevista una épica revancha entre Jiri Prochazka y Glover Teixeira, las cosas cambiaron en la cartelera. Luego de la lesión del campeón, el título de Peso Semi-Pesado quedó vacante y dos hombres distintos de la divisón tendrán la chance de ponerse la corona. Jan Blachowicz se enfrentará a Magomed Ankalaev en la estelar.

Cabe recordar que Prochazka se lesionó el hombro luchando en el campamento y decidió dejar vacante el cinturón para no dejar en pausa a toda la división. Blachowicz, segundo en la clasificación de la categoría en UFC, chocará con Ankalaev, tercero. No sólo se quedaron con la pelea principal del evento, sino que tienen la posibilidad de consagrarse este fin de semana en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Por otro lado, la co-estelar del UFC 282 tendrá a otras dos estrellas, Paddy Pimblett y Jared Gordon. Antes, el argentino Santiago Ponzinibbio se medirá con Alex Morono. Sin embargo, la cartelera también tiene figuras de renombre, como lo son Darren Till, Dricus du Plessis, Bryce Mitchell, Ilia Topuria, Raul Rosas Jr, Joaquin Buckley, entre otros. Sin dudas, un espectáculo que podría quedar en la historia.

Cartelera del UFC 282

Estelares

Jan Blachowicz vs. Magomed Ankalaev, por el título vacante de Peso Semi-Pesado de UFC.

Paddy Pimblett vs. Jared Gordon, Peso Ligero.

Alex Morono vs. Santiago Ponzinibbio, Peso Wélter.

Darren Till vs. Dricus du Plessis, Peso Mediano.

Bryce Mitchell vs. Ilia Topuria, Peso Pluma.

Preliminares

Jairzinho Rozenstruik vs. Chris Daukaus, Peso Pesado.

Raul Rosas Jr. vs. Jay Perrin, Peso Gallo.

Edmen Shahbazyan vs. Dalcha Lungiambula, Peso Mediano.

Chris Curtis vs. Joaquin Buckley, Peso Mediano.

Horarios

Preliminares: 19:00 CDMX | 20:00 ET | 22:00 AR | 2.00 ES (domingo).

Estelares: 21:00 CDMX | 22:00 ET | 0:00 AR | 4.00 ES (domingo).

Pelea principal: 23:15 CDMX | 0:15 ET | 2:15 AR | 6.15 ES (domingo).

Transmisión

TV

México: Fox Sports (preliminares), Fox Sports Premium (evento completo).

España: Eurosport.

Argentina: Fox Sports (sólo preliminares).

Estados Unidos: ESPN2 (sólo preliminares).

Streaming

Argentina y el resto de Latinoamérica, excepto Chile y México: Star+ y UFC Fight Pass.

México: ESPN+ y UFC Fight Pass.

Estados Unidos: ESPN + (con pay-per-view de 74,99 dólares para la cartelera principal).

España: Eurosport Player y UFC Fight Pass.