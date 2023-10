José Peluc, diputado nacional electo por La Libertad Avanza (LLA) en San Juan, visitó este martes el Café de la Política Expréss y habló de la necesidad del presidenciable Javier Milei de reunir los votos para ganar en el balotaje. El mileista aseguró que él mismo se ofrece a ser un nexo entre Milei y el gobernador electo Marcelo Orrego.

La entrevista completa

"Nosotros lo hemos convocado al gobernador electo a sumarse en esta patriada que hay que hacer en la Argentina para sacar de una vez por toda para sacar a este gobierno que no nos ha llevado a ninguna situación para mejorar la situación de la gente. Esperamos su respuesta para que él tome una postura", aseveró el dirigente.

Publicidad

Luego Peluc agregó que Orrego está en una situación privilegiada para invitar a que los electores puedan apoyar a Milei a nivel nacional. "Él está en una situación hoy que puede decirle al electorado de él o de Patricia, de Cambiemos que hay que ir en contra del kirchenerismo", sentenció el legislador electo.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Luego agregó que si Orrego no se pronuncia en favor del mileismo, es una posición de Orrego y dijo que la va a respetar, aunque agregó que también se siente con la libertad de criticar esta postura.

Sobre los contactos que mantuvo con Orrego, Peluc explicó que el domingo tras las elecciones, el gobernador electo estaba en Buenos Aires, por eso no pudo hablar de este tema con el mandatario electo, igualmente, agregó que durante este mismo martes llamará al referente de Juntos por el Cambio. Además, ante la pregunta de si habló con otros referentes de este espacio como Nancy Picón, el mileista aseguró que aún no habló con ella.

Peluc habló también de la relación que tiene con Orrego y reconoció que hace mucho que no habla con él y no conoce en profundidad su proyecto de Gobierno y "el San Juan que quiere" construir durante su mandato. "Ellos hablan de un San Juan mejor, pero en líneas generales yo nunca he escuchado la propuesta concreta de cómo hacer las cosas", lanzó en tono crítico el legislador electo.

Publicidad

El legislador agregó que espera que una vez que se defina el resultado en la categoría senadores en la que hay un virtual empate entre el sector de LLA y Unión por la Patria, es de esperar que Orrego convoque a todos los legisladores para hablar del San Juan que tiene planificado.

Peluc también hablo de la gobernabilidad que tendrá Orrego y el hecho de que el futuro mandatario provincial tendrá un presidente de diferente color político y opinó que es posible que tenga una buena relación con el presidente que sea elegido en el balotaje.

Sobre Milei explicó que es cuestión de que Orrego y el líder de LLA se "sienten a conversar" y agregó que el puede ser el nexo para que se den los primeros acercamientos.

"Yo estoy dispuesto a hacer todo lo que sea para el bien de la provincia", aseveró Peluc, aunque agregó que esta es una función más atinente al cargo de senador que recae en Bruno Olivera. "No hay problema es que nos sentemos a hablar, yo solo quiero conocer el proyecto de San Juan que quiere", concluyó Peluc